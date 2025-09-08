Per pirmąjį pusmetį prieglobsčio prašymų Europos Sąjungoje sumažėjo 23 procentais

EUAA duomenys rodo, kad 27 valstybių bloke, taip pat Šveicarijoje ir Norvegijoje, sirai pateikė maždaug 25 tūkst. prašymų – 66 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
„Šis įspūdingas sumažėjimas vargu ar susijęs su politikos pokyčiais“ minėtose šalyse, sakoma pranešime. Pasak EUAA, tai veikiau lėmė ilgai Siriją valdžiusio Basharo Al Assado nuvertimas.
„Naujajai Sirijos valdžiai pasisakant už stabilumą ir atstatymą, daugelis perkeltųjų sirų akivaizdžiai įgavo daugiau vilties grįžti ir atkurti savo bendruomenes“, – teigia EUAA.
Sirai, ilgai sudarę daugiausiai prašytojų, buvo trečia pagal didumą grupė po venesueliečių ir afganistaniečių.
Prancūzija ir Ispanija, kaip pagrindinės prieglobsčio prašytojų šalys, aplenkė Vokietiją. Iš viso ES narės kartu su Šveicarija ir Norvegija per pirmuosius šešis šių metų mėnesius gavo 399 tūkst. prieglobsčio prašymų. 49 tūkst. jų pateikė ekonominės ir politinės suirutės apimtos Venesuelos piliečiai.
Šis sumažėjimas bus palankiai sutiktas Briuselyje, nes ES patiria spaudimą suvaldyti migraciją, pablogėjus visuomenės nuomonei ir dėl to keliose valstybėse narėse per rinkimus gerai pasirodžius kraštutiniams dešiniesiems.
Anksčiau šiais metais Europos Komisija pristatė planus palengvinti prieglobsčio prašytojų apgręžimą ir deportacijas.