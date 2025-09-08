Pietus su nuodingais grybais patiekusi australė nuteisti kalėti iki gyvos galvos

Viktorijos Aukščiausiasis Teismas nuteisė namų šeimininkę Erin Patterson kalėti iki gyvos galvos su 33 metų laisvės atėmimo bausme be lygtinio paleidimo.
Liepos mėnesį prisiekusieji pripažino E. Patterson kalta dėl trijų kaltinimų žmogžudyste ir vieno pasikėsinimo nužudyti, kai prieš dvejus metus ji sąmoningai patiekė savo giminaičiams jautienos kepsnius su mirtinai nuodingais grybais (žalsvosiomis musmirėmis). Ji neprisipažino kalta dėl šių kaltinimų ir teigė, jog tai buvo tragiškas nelaimingas atsitikimas.
Teisėjas Christopheris Beale'as skyrė E. Patterson maksimalią bausmę – laisvės atėmimą iki gyvos galvos už kiekvieną iš trijų žmogžudysčių ir 25 metus už pasikėsinimą nužudyti. Ji turės kalėti 33 metų be lygtinio paleidimo. Prokurorai prašė skirti kalinimą iki gyvos galvos be lygtinio paleidimo.
„Nedvejodamas konstatuoju, kad jūsų nusikaltimas patenka į sunkiausių žmogžudystės ir pasikėsinimo nužudyti nusikaltimų kategoriją“, – sakė Ch. Beale'as ir pridūrė, kad nusikaltimų sunkumas pateisina maksimalios bausmės skyrimą.
Teisėjas nurodė „sunkinančias aplinkybes“, įskaitant tai, jog tai buvo „išankstinis planas nunuodyti“, ir pareiškė 50 metų moteriai, kad ji „neparodė jokio gailesčio savo aukoms“. Jis taip pat sakė, kad ji ilgai planavo nužudymus ir mėgino nuslėpti savo nusikaltimus per ilgą teismo procesą.
E. Patterson patiekė užnuodytus jautienos kepsnius savo buvusiems uošviams Donui ir Gail Pattersonams, Gail seseriai Heather Wilkinson ir Heather vyrui Ianui savo namuose Leongatoje, maždaug už 135 kilometrų į pietryčius nuo Melburno, 2023 m. liepą.
Donas ir Gail Pattersonai bei Heather Wilkinson mirė ligoninėje po kelių dienų, kai suvalgė pietus. Ianas Wilkinsonas buvo nuvežtas į ligoninę kritinės būklės, bet išgyveno.
E. Patterson buvo sulaikyta 2023 m. lapkritį ir nuo tada laikoma suimta.