Prancūzijos vyriausybė žlugo: parlamentarai nušalino ministrą pirmininką

2025 m. rugsėjo 8 d. 20:03
Lrytas.lt
Prancūzijos ministras pirmininkas François Bayrou pralaimėjo pasitikėjimo balsavimą, kurį pats inicijavo savo vadovaujamai vyriausybei.
Nacionalinė Asamblėja 364 balsais prieš 194 nusprendė nušalinti jį iš pareigų ir taip nuversti mažumos vyriausybę.
F. Bayrou antradienį ryte įteiks atsistatydinimo pareiškimą prezidentui Emmanueliui Macronui, pranešė šaltinis vyriausybėje.
PrancūzijaVyriausybėEmmanuelis Macronas

