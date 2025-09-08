Turkijoje suimtas paauglys, netoli Izmiro nušovęs du policininkus

Vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya sakė, kad per „žiaurų“ išpuolį policijos nuovadoje į vakarus nuo kurortinio miesto žuvo du pareigūnai, trečiasis buvo „sunkiai sužeistas“.
„Įtariamasis, 16 metų E. B., buvo suimtas, pradėtas tyrimas“, – parašė jis socialiniame tinkle X.
Izmiro gubernatorius Suleymanas Elbanas įvykio vietoje Turkijos žiniasklaidai sakė, kad įtariamasis gyveno toje pačioje gatvėje, kur yra ir policijos nuovada, ir buvo sužeistas jį suimant. Jis neturi teistumo ir anksčiau nebuvo suimtas už jokius nusikaltimus. Paauglys panaudojo „šautuvą, kurį jo tėvas nusipirko prieš 10 metų“, sakė gubernatorius.
Iš karto nebuvo aišku, kodėl nuovada buvo užpulta.
Naujienų svetainės „Gercek Gundem“ paskelbtame vaizdo įraše buvo matyti mobiliuoju telefonu nufilmuotas kaukėtas asmuo, vilkintis juodus marškinėlius ir šviesias kelnes, su šautuvu bėgantis šaligatviu ir įeinantis į pastatą.
Kitame paskelbtame vaizdo įraše matyti ant šaligatvio gulintis įtariamas užpuolikas ir jam pagalbą teikiantys paramedikai. Jis atrodė sąmoningas, tačiau jo kelnės buvo kruvinos, ant žemės gulėjo šovinių tūtelės.
Trečiame vaizdo įraše matyti grupė civilių, padedančių įstumti įtariamąjį į policijos automobilį.
Žiniasklaida pranešė, kad atvykusios gausios policijos pajėgos įvedė griežtas saugumo priemones. Daugelis ministrų pasmerkė išpuolį ir pareiškė užuojautą aukų šeimoms.