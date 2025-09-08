Virš Estijos – dar vienas rusų orlaivis: tai jau trečias toks incidentas šiais metais

Rusijos sraigtasparnis MI-8 į Baltijos šalies oro erdvę įskrido sekmadienį netoli Vaindloo salos Suomijos įlankoje.
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna pavadino šį įvykį „dar vienu rimtu ir apgailėtinu incidentu“.
„Tai jau trečias toks incidentas šiais metais“ Estijoje, kuri yra NATO ir ES narė, besiribojanti su Rusija, ir kuri yra tvirta Ukrainos sąjungininkė, platformoje „X“ rašė ministras.
Pasak Estijos gynybos pajėgų, sraigtasparnis į šalies oro erdvę įskrido maždaug keturioms minutėms, neužmegzdamas ryšio su oro eismo kontrole.
Jis taip pat neturėjo skrydžio plano, jo atsakiklis buvo išjungtas ir jis nebendravo su Estijos oro eismo kontrole. Panašūs incidentai įvyko gegužės 13 ir birželio 22 dienomis.