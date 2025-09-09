Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

B. Pistorius: Vokietija perduoda Ukrainai dvi pilnai sukomplektuotas sistemas „Patriot“

2025 m. rugsėjo 9 d. 21:02
Vokietija perduoda Ukrainai dvi pilnai sukomplektuotas sistemas „Patriot“, o pirmieji paleidimo įrenginiai jau pasiekė šią šalį.
Daugiau nuotraukų (2)
Apie tai pradėdamas 30-ąjį Ukrainos gynybos kontaktinės grupės (Ramšteino formato) susitikimą paskelbė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius, pranešė naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
„Be nuolat tiekiamų ginklų sistemų ir šaudmenų, Vokietija šiuo metu pristato Ukrainai dvi pilnai sukomplektuotas sistemas „Patriot“. Pirmieji paleidimo įrenginiai jau perduoti Ukrainai“, – pabrėžė B. Pistorius.
Jis padėkojo partneriams iš Norvegijos, kurie padengė pusę abiejų sistemų kainos.
Rugpjūčio 24 d. buvo paskelbta, jog Norvegija skiria maždaug 7 mlrd. Norvegijos kronų (696,12 mln. JAV dolerių) finansuoti Ukrainai skirtas priešlėktuvinės gynybos sistemas.
VokietijaBorisas PistoriusasUkraina

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.