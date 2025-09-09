Internete išplito kraupus vaizdo įrašas: traukinyje mirtinai subadyta ukrainietė

Išpuolis įvyko tuo metu, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija žada sugriežtinti kovą su nusikalstamumu didžiuosiuose šalies miestuose.
Neišprovokuota ataka įvyko rugpjūčio 22-ąją, apie 22 val., pranešė Šarlotės ir Mecklenburgo policijos departamentas.
Greituoju pagalbos telefonu apie įvykį pranešęs asmuo teigė, kad traukinyje sėdėjusiai moteriai buvo perpjauta gerklė.
Auka buvo neseniai iš karo draskomos Ukrainos pabėgusi Iryna Zarutska, pranešė CNN partneris WBTV.
Vaizdo įraše matyti, kaip I. Zarutska įlipa į traukinio vagoną ir atsisėda tiesiai priešais įtariamąjį, rašoma teismo dokumentuose.
„Traukinys važiavo maždaug keturias su puse minutės, kol įtariamasis išsitraukė peilį iš kišenės, išskleidė jį, sustojo, tada atsistojo ir tris kartus smogė aukai“, – pareiškė policijos detektyvas parodymuose.
Parodymuose teigiama, kad po to kaltinamasis – 34 metų Decarlosas Brownas – nuėjo nuo aukos, o nuo jo laikomo peilio lašėjo kraujas.
I. Zarutska netrukus po atakos sukniubo ir prarado sąmonę, jai pradėjo lietis kraujas. Pareigūnai patvirtino, kad ji iškart mirė vagone.
Policija nurodė, kad įtariamasis išlipo kitoje stotelėje, o netoli perono buvo rastas jo peilis. Užpuolikas buvo nugabentas į ligoninę dėl pjautinės žaizdos ir apkaltintas pirmojo laipsnio žmogžudyste.
Pranešama, kad užpuolikas ir I. Zarutska niekaip nebuvo susiję.
D. Brownas buvo įkalintas vietos ligoninėje 60 dienų laikotarpiui. Jis laukia psichiatrinio įvertinimo.
Pranešama, kad užpuolikas anksčiau turėjo 14 teismo bylų Šiaurės Karolinoje. 2015-aisiais jis buvo nuteistas šešeriems metams kalėjimo už ginkluotą apiplėšimą, įsilaužimą ir vagystę Mecklenburgo apygardoje, skelbia WCNC.
