Pasak naujienų agentūros „Reuters“, saugumo pajėgos keliose miestuose prieš protestuotojus panaudojo kovinius šovinius, vandens patrankas ir ašarines dujas.
Bent 22 žmonės buvo nužudyti, antradienį CNN sakė Katmandu miesto Civilinės tarnybos ligoninės vykdomasis direktorius daktaras Mohanas Regmi.
Nepalas – Himalajų šalis, kurioje gyvena 30 milijonų žmonių – garsėja neramia vidaus politika nuo tada, kai 2008 m., po dešimtmetį trukusio pilietinio karo, atsisakė 239 metus gyvavusios monarchijos ir tapo respublika. Šalis jau turėjo daugiau nei tuziną vyriausybių.
Vis dėlto naujausi protestai, kuriuos daugiausia organizuoja 13–28 metų žmonės – vadinamoji „Z karta“, – yra didžiausi neramumai šalyje per dešimtmečius.
Nepalo ministras pirmininkas Khadga Prasad Sharma Oli antradienį paskelbė apie atsistatydinimą laiške, kuriame nurodė „nepaprastą padėtį“ šalyje. Laiško kopiją socialiniuose tinkluose paskelbė jo artimas patarėjas.
Tą pačią dieną Nepalo prezidentas Ramchandra Paudelis paragino demonstrantus „bendradarbiauti dėl taikaus sprendimo“ ir pakvietė jaunimo protestuotojus „ateiti pasikalbėti“.
„Demokratijoje piliečių keliami reikalavimai gali būti išspręsti per derybas ir dialogą, įskaitant ir Z kartos atstovų dalyvavimą“, – sakoma R. Paudelio pareiškime.
Nepaisydami sostinėje įvestos komendanto valandos ir vyriausybės atšaukto socialinių tinklų draudimo, protestuotojai antradienį vėl išėjo į Katmandu gatves.
„Reuters“ nuotraukose matyti, kaip protestuotojai degina policijos būdelę ir baldus prie Nepalo Kongreso – didžiausios politinės partijos – būstinės.
Vaizdo įrašuose, kuriuos paskelbė „Reuters“, matyti, kaip minios įsiveržia į atsistatydinusio premjero privačius namus, daužo baldus ir galiausiai juos padega.
Tarptautinis oro uostas taip pat buvo uždarytas dėl smurto sostinėje, pranešė Civilinės aviacijos tarnybos atstovas Gyanendra Bhulas.
Į pietus nuo Katmandu, Chandrapuro savivaldybėje, policija šaudė į orą, kai protestuotojai, nepaisydami komendanto valandos, susirinko į mitingą. Jie taip pat padegė policijos automobilį.
Kas sukėlė protestus?
Visuomenėje jau kurį laiką tvyrojo pyktis dėl, kaip daugelis mano, dešimtmečius trunkančios korupcijos Nepale.
Visgi viskas persikėlė į gatves praėjusią savaitę, kai vyriausybė užblokavo socialinių tinklų platformas, tarp jų – „Facebook“, „Instagram“, „WhatsApp“, „YouTube“ ir „X“. Šis žingsnis buvo plačiai kritikuojamas žmogaus teisių organizacijų.
Vyriausybė parengė naujas taisykles, kurios, jos teigimu, būtinos kovai su dezinformacija ir neapykantos kurstymu, bei grasino uždrausti visas socialinių tinklų įmones, kurios neįsiregistruos šalyje.
Iki ketvirtadienio vidurnakčio, pasak vietos žiniasklaidos, buvo užblokuotos 26 platformos.
Tačiau protestų organizatoriai sako, kad protestai prasidėjo ne vien tik dėl draudimo. Tai – platesnio jaunimo pykčio išraiška dėl prastų ekonominių galimybių.
Jaunimo nedarbo lygis (tarp 15 ir 24 m. žmonių) Nepale 2024 m. siekė 20,8 proc., rodo Pasaulio banko duomenys.
Tuo tarpu internete išpopuliarėjęs judėjimas prieš „Nepo Kids“ – politikų vaikus, kurie demonstruoja prabangų gyvenimo būdą, – atkreipia dėmesį į atotrūkį tarp valdžios atstovų ir eilinių nepaliečių.
Nepalo ekonomika stipriai priklauso nuo emigrantų siunčiamų pinigų. 2024 m. perlaidos sudarė 33,1 proc. BVP, rodo Pasaulio banko duomenys. Šis skaičius pastaraisiais dešimtmečiais nuolat augo.
„Visi Nepalo piliečiai pavargo nuo korupcijos. Visi jauni žmonės išvyksta iš šalies. Todėl mes norime išsaugoti savo jaunimą ir pagerinti šalies ekonomiką“, – „Reuters“ sakė vienas protestuotojas.
Protestai tapo mirtini
Pirmadienį protestai peraugo į smurtą, kai protestuotojai prie parlamento komplekso Katmandu susidūrė su policija.
„Reuters“ pranešė, kad policija šaudė guminėmis kulkomis ir naudojo ašarines dujas prieš tūkstančius jaunų protestuotojų, iš kurių daugelis vilkėjo mokyklines ar kolegijos uniformas.
Protestuotojai padegė greitosios pagalbos automobilį ir mėtė daiktus į parlamento apsaugą, nurodė vietos pareigūnas.
„Policija šaudo beatodairiškai“, – naujienų agentūrai ANI sakė vienas protestuotojas.
Ligoninių atstovai pirmadienį pranešė, kad Katmandu žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar du – rytiniame Itahario mieste.
Nepalo sveikatos ministerijos duomenimis, daugiau nei 400 žmonių, įskaitant saugumo pajėgų darbuotojus, buvo hospitalizuoti dėl sužeidimų.
Tarptautinės organizacijos greitai pasmerkė mirtiną policijos jėgos panaudojimą ir paragino atlikti nepriklausomą tyrimą.
JT žmogaus teisių biuras pareiškė esąs „šokiruotas“ dėl žuvusiųjų ir paragino atlikti „skaidrų“ tyrimą. Jis teigė gavęs „rimtų pranešimų apie nepagrįstą“ jėgos naudojimą prieš protestuotojus.
„Mirtinos jėgos panaudojimas prieš protestuotojus, kurie nekėlė tiesioginės grėsmės gyvybei ar sveikatai, yra rimtas tarptautinės teisės pažeidimas“, – rašoma „Amnesty International“ pareiškime.
Premjeras atsistatydino
Premjero K. P. Sharma Oli atsistatydinimas antradienį įvyko po kelių kitų pareigūnų pasitraukimo dėl vyriausybės reakcijos į protestus.
Vidaus reikalų ministras Rameshas Lekhakas atsistatydino pirmadienį po smurto protrūkio, o kitą dieną iš pareigų pasitraukė žemės ūkio, vandens ir sveikatos ministrai.
Praėjus kelioms valandoms po premjero pasitraukimo, Nepalo armija paragino taikiai spręsti situaciją dialogu ir paragino „visus piliečius susilaikyti, kad būtų išvengta tolimesnių gyvybių ir turto praradimų šioje kritinėje situacijoje“.
Nepalo viešosios politikos analitikas Binay Mishra portalui CNN sakė, kad „kai tik premjeras atsistatydina, prezidentas kviečia parlamentą sudaryti vyriausybę“.
Kadangi šiuo metu nė viena partija neturi aiškios daugumos, tikėtina, kad parlamentarai formuos laikinąją vyriausybę, kurioje galimai dalyvaus ir kai kurios jaunimo organizacijos, teigė B. Mishra.
Pareiškime, paskelbtame prieš atsistatydinimą, K. P. Sharma Oli teigė, kad jo vyriausybė „nėra priešiška Z kartos keliamiems reikalavimams“ ir pareiškė esąs „giliai nuliūdęs“ dėl pirmadienio įvykių.
Jis kaltino „įvairių suinteresuotų grupių infiltraciją“ dėl smurto, bet jų neįvardijo.
Nepalo Kongreso generalinis sekretorius ir parlamento narys Gaganas Thapa antradienį pareiškė esąs sukrėstas, kad „mūsų akyse vyksta žiaurus nekaltų jaunuolių žudymas“ ir paragino buvusį premjerą „prisiimti atsakomybę už šią priespaudą ir nedelsiant atsistatydinti“.
G. Thapa pridūrė: „Nepalo Kongresas negali ir neturi likti šios situacijos stebėtoju ar partneriu nė vieną dieną. Nepalo Kongresas turi nedelsdamas pasitraukti iš vyriausybės. Dirbsiu, kad šis sprendimas būtų priimtas partijos posėdyje.“
Didžiausias Nepalo dienraštis taip pat antradienį paragino K. P. Sharma atsistatydinti. Teigiama, kad po pirmadienį pralieto kraujo jis „nebegali nė minutės sėdėti premjero kėdėje“.