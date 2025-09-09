Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Prancūzijos premjeras atvyko į Eliziejaus rūmus įteikti atsistatydinimo pareiškimo E. Macronui

2025 m. rugsėjo 9 d. 16:31
Prancūzijos ministras pirmininkas Francois Bayrou antradienį, kitą dieną po parlamento balsavimo dėl pasitikėjimo ir vyriausybės nušalinimo, atvyko į Eliziejaus rūmus įteikti atsistatydinimo pareiškimo prezidentui Emmanueliui Macronui, pranešė AFP žurnalistai.
Daugiau nuotraukų (1)
Prancūzijos prezidento kanceliarija vėlyvą pirmadienio vakarą paskelbtame pareiškime nurodė, kad E. Macronas „atsižvelgė“ į rezultatus ir „artimiausiomis dienomis“ paskirs naują premjerą, nors dėl to, kas taps naujuoju premjeru, nesiliauja įnirtingi ginčai.
Pirmadienio vakarą F. Bayrou pralaimėjo balsavimą parlamente dėl pasitikėjimo jo vyriausybe, kilus visuotiniams ginčams dėl planuojamų šalies biudžeto taupymo priemonių.
Prancūzijos Nacionalinė asamblėja 364 balsais prieš 194 nubalsavo už tai, kad jis būtų atleistas iš pareigų, o jo mažumos vyriausybė – paleista. Dar 25 parlamentarai susilaikė.
PrancūzijaEmmanuelis MacronasPrancūzijos parlamentas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.