Prancūzijos premjeras atvyko į Eliziejaus rūmus įteikti atsistatydinimo pareiškimo E. Macronui

Prancūzijos prezidento kanceliarija vėlyvą pirmadienio vakarą paskelbtame pareiškime nurodė, kad E. Macronas „atsižvelgė“ į rezultatus ir „artimiausiomis dienomis“ paskirs naują premjerą, nors dėl to, kas taps naujuoju premjeru, nesiliauja įnirtingi ginčai.
Pirmadienio vakarą F. Bayrou pralaimėjo balsavimą parlamente dėl pasitikėjimo jo vyriausybe, kilus visuotiniams ginčams dėl planuojamų šalies biudžeto taupymo priemonių.
Prancūzijos Nacionalinė asamblėja 364 balsais prieš 194 nubalsavo už tai, kad jis būtų atleistas iš pareigų, o jo mažumos vyriausybė – paleista. Dar 25 parlamentarai susilaikė.