Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Tailando Aukščiausiasis Teismas įsakė vieneriems metams įkalinti buvusį premjerą T. Shinawatrą

2025 m. rugsėjo 9 d. 09:58
Tailando Aukščiausiasis Teismas antradienį įsakė vieneriems metams įkalinti galingiausią ir prieštaringai vertinamą šalies politiką Thaksiną Shinawatrą, nusprendęs, kad būdamas ligoninėje jis netinkamai atliko 2023 m. jam skirtą įkalinimo bausmę.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešta, kad buvęs Tailando ministras pirmininkas jau nuvežtas į kalėjimą.
Shinawatrų politinis klanas du dešimtmečius buvo pagrindinis Tailando kariškius ir karališkąją valdžią palaikančio elito priešas, tačiau jo įtaka išblėso po daugybės teisinių ir politinių nesėkmių, kurių kulminacija buvo praėjusį mėnesį jo dukters Paetongtarn Shinawatros pašalinimas iš ministrės pirmininkės pareigų.
Antradienį priimtas Aukščiausiojo Teismo sprendimas perkelti buvusį premjerą į Bankoko tardymo izoliatorių yra vienas skaudžiausių smūgių Tailando politikos sunkiasvoriui.
Thaksinas Shinawatra buvo išrinktas ministru pirmininku 2001 m. ir dar kartą 2005-aisiais, tačiau jo antrąją kadenciją nutraukė karinis perversmas ir jis pats pasitraukė į tremtį.
2023 m. rugpjūtį sugrįžęs į Tailandą, jis buvo nuteistas kalėti aštuonerius metus už korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia, tačiau nė vienos dienos nepraleido kameroje, o buvo nuvežtas į privačią ligoninę. Karaliui suteikus malonę, jam skirta bausmė buvo sumažinta iki vienerių metų, o vėliau jis buvo paleistas pagal vyresnio amžiaus kaliniams skirtą ankstyvo paleidimo programą.
Tai sustiprino visuomenės įtarimus dėl slapto susitarimo ir kaltinimus dėl ypatingo elgesio.
Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad „atsakovo laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo neteisėtas“ ir kad „aplinkybės rodo, jog atsakovas žinojo arba suvokė, kad jo būklė nėra kritiška ir jis serga tik lėtinėmis ligomis, kurias buvo galima gydyti ambulatoriškai, be būtinybės būti paguldytam į policijos bendrąją ligoninę“.
Teismas nusprendė, kad ligoninėje praleistas laikas negali būti įskaičiuotas į bausmę.
Analitikai sutinka, kad Shinawatros klanas susilpnėjo, tačiau jis vis tiek išlieka politine jėga, su kuria reikia skaitytis.
Prieš antradienio nutarimą Thaksinas Shinawatra privačiu lėktuvu išskrido iš šalies – tai pakurstė Tailando žiniasklaidos spėliones, kad jis gali pasislėpti. Tačiau pirmadienį prieš teismo posėdžio datą buvęs premjeras grįžo.
TailandasThaksinas Shinawatra

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.