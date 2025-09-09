Tailando Aukščiausiasis Teismas įsakė vieneriems metams įkalinti buvusį premjerą T. Shinawatrą

Pranešta, kad buvęs Tailando ministras pirmininkas jau nuvežtas į kalėjimą.
Shinawatrų politinis klanas du dešimtmečius buvo pagrindinis Tailando kariškius ir karališkąją valdžią palaikančio elito priešas, tačiau jo įtaka išblėso po daugybės teisinių ir politinių nesėkmių, kurių kulminacija buvo praėjusį mėnesį jo dukters Paetongtarn Shinawatros pašalinimas iš ministrės pirmininkės pareigų.
Antradienį priimtas Aukščiausiojo Teismo sprendimas perkelti buvusį premjerą į Bankoko tardymo izoliatorių yra vienas skaudžiausių smūgių Tailando politikos sunkiasvoriui.
Thaksinas Shinawatra buvo išrinktas ministru pirmininku 2001 m. ir dar kartą 2005-aisiais, tačiau jo antrąją kadenciją nutraukė karinis perversmas ir jis pats pasitraukė į tremtį.
2023 m. rugpjūtį sugrįžęs į Tailandą, jis buvo nuteistas kalėti aštuonerius metus už korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia, tačiau nė vienos dienos nepraleido kameroje, o buvo nuvežtas į privačią ligoninę. Karaliui suteikus malonę, jam skirta bausmė buvo sumažinta iki vienerių metų, o vėliau jis buvo paleistas pagal vyresnio amžiaus kaliniams skirtą ankstyvo paleidimo programą.
Tai sustiprino visuomenės įtarimus dėl slapto susitarimo ir kaltinimus dėl ypatingo elgesio.
Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad „atsakovo laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo neteisėtas“ ir kad „aplinkybės rodo, jog atsakovas žinojo arba suvokė, kad jo būklė nėra kritiška ir jis serga tik lėtinėmis ligomis, kurias buvo galima gydyti ambulatoriškai, be būtinybės būti paguldytam į policijos bendrąją ligoninę“.
Teismas nusprendė, kad ligoninėje praleistas laikas negali būti įskaičiuotas į bausmę.
Analitikai sutinka, kad Shinawatros klanas susilpnėjo, tačiau jis vis tiek išlieka politine jėga, su kuria reikia skaitytis.
Prieš antradienio nutarimą Thaksinas Shinawatra privačiu lėktuvu išskrido iš šalies – tai pakurstė Tailando žiniasklaidos spėliones, kad jis gali pasislėpti. Tačiau pirmadienį prieš teismo posėdžio datą buvęs premjeras grįžo.