Tiesiog neįtikėtina: po šaltakraujiško ukrainietės nužudymo – lėšų rinkimo kampanija įtariamajam

Lėšų rinkimo puslapiuose buvo teigiama, kad Decarlosas Brownas jaunesnysis – nusikaltėlis, turėjęs mažiausiai 14 areštų, – yra ne mažesnė auka nei šaltakraujiškai nužudyta Iryna Zarutska.
Ji atsitiktinės atakos metu buvo dešimtis kartų subadyta peiliu.
Pagalba įtariamajam taip pat reikštų paramą „kovai prieš rasizmą ir šališkumą mūsų žmonių atžvilgiu“, – buvo rašoma vienoje aukojimo kampanijoje.
„Nors tai, kas įvyko „Blue Line“ traukinyje, buvo tragedija, neturime pamiršti, kad Decarlosą Browną jaunesnįjį kategoriškai nuvylė teisinė sistema ir Šiaurės Karolinos psichikos sveikatos tarnybos, todėl jis nėra visiškai kaltas dėl to, kas nutiko“, – buvo teigiama kitoje kampanijoje.
„Renkamos lėšos padėti padengti teisinius Decarloso Dejuano Browno jaunesniojo mokesčius. Bet kokia parama padeda kovoti su rasizmu ir šališkumu prieš mūsų žmones. Ačiū, kad padedate mums kovoti prieš šią korumpuotą naratyvo versiją“, – teigiama trečioje paramos kampanijoje.
Šios lėšų rinkimo akcijos iškart sukėlė pasipiktinimą socialiniuose tinkluose.
Anksčiau žiniasklaidoje pasirodė kraupus vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip žudikas išsitraukia kišeninį peilį ir žiauriai užpuola 23 metų pabėgėlę iš Ukrainos. Vėliau įtariamasis paliko traukinio vagoną, nusėtą krauju.
„To net nebūtų įmanoma sugalvoti. Jis nužudė moterį šaltakraujiškai, o jo šalininkai nori, kad manytume, jog jį „nuvylė“ sistema. Iš tikrųjų jis padarė būtent tai, ko sistema iš jo ir tikėjosi“, – socialiniame tinkle „X“ rašė vienas interneto vartotojas.
„Kas per ligotas žmogus aukoja šitam monstrui? „GoFundMe“ turėtų gėdytis“, – piktinosi kitas.
„Kiekvienas, kas aukojo „GoFundMe“ Decarlosui Dejuanui Brownui, turėtų būti viešai įvardytas ir prakeiktas!“ – pridūrė dar vienas žmogus.
Pasirodžius pasipiktinimo bangai, „GoFundMe“ pašalino šiuos aukojimo puslapius, o ekrano nuotraukos iš lėšų rinkimo akcijų žaibiškai išplito socialiniuose tinkluose.
„GoFundMe“ naudojimo taisyklės aiškiai draudžia lėšų rinkimą žmonių, oficialiai apkaltintų smurtiniu nusikaltimu, teisinei gynybai, – teigiama „GoFundMe“ pranešime. – Vadovaudamiesi šia seniai galiojančia politika, mes pašalinome šias kampanijas iš platformos, o aukotojams buvo visiškai grąžinti pinigai.“
D. Brownas turi daugiau nei tuziną teistumų, užfiksuotų nuo 2014 m., rodo teismo įrašai. Jam pateikti kaltinimai dėl I. Zarutskos nužudymo.
Tuo metu aukos šeimai sukurta lėšų rinkimo kampanija jau surinko daugiau nei 75 tūkst. JAV dolerių.
