Žiniasklaida: V. Putinas galėjo būti Sočyje per Ukrainos dronų ataką

Pasak regiono vadovo, per bepiločių ataką žuvo vienas žmogus – jis vairavo automobilį, į kurį nukrito numušto drono nuolaužos. Taip pat apgadinta šeši privatūs būstai. Iš oficialių pareiškimų ir publikacijų žiniasklaidoje neaišku, kur tiksliai krito dronai.
Naktį mieste tris kartus buvo įjungtos oro pavojaus sirenos, rodo stebėjimo „Telegram“ kanalai. Sočio oro uostas buvo uždarytas daugiau nei pusvalandžiui.
Rusijos gynybos ministerija teigė, kad per naktį virš Krasnodaro krašto numušė du bepiločius.
Dar 15 dronų buvo sunaikinta virš Juodosios jūros, septyni – virš Belgorodo srities, trys – virš Kursko, du – virš Krymo, po vieną – virš Tambovo ir Voronežo sričių.
Tuo metu Sočyje galėjo būti ir V. Putinas. Iš šio miesto jis išvakarėse nuotoliniu būdu dalyvavo neeiliniame BRICS susitikime, skelbta Kremliaus svetainėje.
Keliomis valandomis anksčiau į Sočį atskrido lėktuvas „Rossija“ IL-96–300PU, rodė „Flightradar24“ duomenys. Būtent šiuo orlaiviu prezidentas skrido į Aliaską susitikti su Donaldu Trumpu.
Pasak „Flightradar24“, lėktuvas tebebuvo Sočyje ir po atakos.
Sočyje įsikūrusi V. Putino rezidencija. Anksčiau diktatorius mieste praleisdavo savaites, tačiau nuo tada, kai į Sočį ėmė pasiekti ukrainietiški dronai, jis beveik nebelanko šios rezidencijos, rašė leidinys „Proekt“ 2024 m. spalį.
