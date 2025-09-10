EK pirmininkė: Europa naujos pasaulio tvarkos akivaizdoje turi siekti nepriklausomybės

„Šiuo metu brėžiamos kovos dėl jėga grįstos naujos pasaulio tvarkos linijos. Taigi, taip, Europa turi kovoti. Už savo vietą pasaulyje, kuriame daugelis didžiųjų valstybių yra arba prieštaringos, arba atvirai priešiškos Europos atžvilgiu“, – Europos Parlamentui (EP) Strasbūre sakė ji.
„Tai turi būti Europos nepriklausomybės akimirka“, – pridūrė U. von der Leyen.
Komisijos vadovė taip pat pažymėjo, kad Europa „gins kiekvieną savo teritorijos centimetrą“, ir paragino investuoti į strateginius pajėgumus, jog būtų galima sustiprinti „rytinį flangą“, patiriantį Rusijos keliamą grėsmę. „Europos rytinis flangas užtikrina visos Europos saugumą. Nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Būtent todėl turime investuoti, kad jį paremtume“, – dėstė ji.
Kalbėdama apie Rusijos karą prieš Ukrainą, U. von der Leyen pasiūlė panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainai skirtos „reparacijų paskolos“ finansavimui, tačiau nurodė, kad blokas pačio turto nekonfiskuos. „Tai Rusijos karas ir būtent Rusija turėtų sumokėti. Todėl turime skubiai ieškoti naujo sprendimo, kaip finansuoti Ukrainos karines pastangas imobilizuoto Rusijos turto pagrindu“, – ES įstatymų leidėjams teigė ji.
„Panaudodami su šiuo Rusijos turtu susijusius pinigų likučius, galime suteikti Ukrainai reparacijų paskolą. Pats turtas nebus liečiamas“, – pridūrė U. von der Leyen.
Be kita ko, ji paskelbė, kad surengs aukščiausiojo lygio susitikimą, kurio tikslas – koordinuoti tarptautines pastangas siekiant užtikrinti, kad būtų grąžinti Rusijos pagrobti ukrainiečių vaikai. „Turime daryti viską, ką galime kad paremtume Ukrainos vaikus“, – kalbėjo EK pirmininkė ir kartu akcentavo, kad „kiekvienas pagrobtas vaikas turi būti grąžintas“.
Pranešama, kad U. von der Leyen sureagavo ir į pačius naujausius įvykius – ji pareiškė, kad Rusija įvykdė „neapgalvotą ir precedento neturintį“ Lenkijos oro erdvės pažeidimą. „Europa visiškai solidarizuojasi su Lenkija“, – pabrėžė ji. EK vadovė sakė, kad oro erdvę pažeidė „daugiau nei dešimt Rusijos bepiločių orlaivių „Shahed“.
Tęsdama temą apie karus, U. von der Leyen taip pat nurodė sieksianti, kad Izraelio ministrams „ekstremistams“ būtų pritaikytos sankcijos ir dėl Gazos Ruožo būtų apriboti prekybos ryšiai, ir perspėjo, kad badas negali būti naudojamas kaip „karo ginklas“. „Tai kas vyksta Gazos Ruože, sukrėtė pasaulio sąžinę. Žmonės žūsta prašydami maisto. Motinos rankose laiko kūdikius be gyvybės ženklų. Šie vaizdai yra tiesiog katastrofiški“, – sakė U. von der Leyen.
Europos Komisija (EK)Ursula von der LeyenEuropos Sąjunga (ES)
