Izraelio smūgį Katare pasmerkęs K. Starmeris Londone susitiks su Izraelio prezidentu

Ministras pirmininkas sakė, kad Izraelio ataka yra „akivaizdus Kataro suvereniteto pažeidimas“ ir kelia tolesnės eskalacijos pavojų Artimuosiuose Rytuose.
Izraelio karinės pajėgos antradienį Dohos mieste surengė smūgius prieš „Hamas“ lyderius, kurie buvo susirinkę aptarti JAV pasiūlymą dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože.
„Hamas“ teigimu, per išpuolį žuvo penki žemesnio rango grupuotės atstovai, o tai kelia pavojų karo pabaigos pastangoms ir sukėlė Kataro, kuris tarpininkavo tarp Izraelio ir karinės grupuotės, pasipiktinimą.
K. Starmeris antradienio vakarą telefonu Kataro emyrui sakė, kad „Izraelio veiksmai yra akivaizdus Kataro suvereniteto pažeidimas ir gali paskatinti tolesnę eskalaciją, kai dėmesys turėtų būti skiriamas pražūtingo smurto ciklo regione užbaigimui“, teigiama ministrų kabineto pranešime.
„Jis pakartojo smerkiąs Izraelio smūgius Dohoje šiandien ir pareiškė užuojautą dėl Kataro saugumo pareigūno, žuvusio per ataką, mirties“, – priduriama pranešime.
Pasak pranešimo, britų premjeras taip pat „pabrėžė savo dėkingumą Katarui už jo nepakeičiamą vaidmenį bandant pasiekti paliaubas“ ir „palankiai įvertino emyro pasiryžimą tęsti taikos derybas“.
Šių aplinkybių ir į siaubingos humanitarinės padėties Gazoje kontekste, K. Starmeris trečiadienį susitiks su I. Herzogu per šio vizitą Didžiojoje Britanijoje.
„Premjeras susitiks su Izraelio prezidentu, kur jis iškels nepakeliamą padėtį Gazoje, veiksmus, kurių Izraelis turi imtis, kad užbaigtų siaubingas kančias, kurias matome. Tai negali tęstis ilgiau“, – žurnalistams sakė premjero atstovas spaudai.
Dauning Strytas pabrėžė K. Starmerio „pasibaisėjimą“ dėl kančių Gazoje, bet nepakartojo sveikatos ministro Weso Streetingo raginimų I. Herzogui atsakyti už esą jo šalies vykdytus karo nusikaltimus ir etninį valymą.
Kabineto ministras antradienį sakė, kad I. Herzogas turįs paaiškinti, kaip, jo manymu, Izraelio vyriausybė gali pasiekti savo tikslus Gazoje „be genocido“.
Jungtinės Karalystės vyriausybė nesiryžo apkaltinti Izraelio genocidu, teigdama nepriėjusi išvados, jog premjero Benjamino Netanyahu vyriausybė veikia „siekdama visiškai ar iš dalies sunaikinti nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę“, kaip nurodyta šio nusikaltimo teisinėje apibrėžtyje.
I. Herzogo vaidmuo Izraelio prezidento poste yra daugiausia reprezentacinis.
Jis priklauso kitai politinei partijai nei B. Netanyahu ir ne visada sutaria su premjeru, nors iš esmės remia karo veiksmus Gazoje.
Antradienio vakarą, prieš I. Herzogo vizitą Jungtinėje Karalystėje, priešais Dauning Strytą susirinko šimtai palestiniečių rėmėjų.
Vienas protestuotojas laikė plakatą su užrašu „Genocido gynėjas Isaacas Herzogas čia nepageidaujamas!“
Protestuotojai, kurių daugelis mojavo Palestinos vėliavomis, skandavo „sakykite garsiai, sakykite aiškiai, Isaacas čia nėra laukiamas“ ir „Keirai Starmeri, gėda tau, Davidai Lammy, gėda tau“.
Pirmadienio vakarą K. Starmeris Dauning Stryte priėmė Palestinos savivaldos prezidentą Mahmoudą Abbasą.
M. Abbasas palankiai įvertino K. Starmerio pažadą pripažinti Palestinos valstybę prieš šį mėnesį Niujorke vyksiantį JT Generalinės Asamblėjos posėdį, jei Izraelis nepakeis savo pozicijos.
Abu lyderiai sutiko, kad „Hamas“ ateityje neturės „absoliučiai jokio vaidmens“ Palestinos valdymo procese, sakė Dauning Stryto atstovas spaudai.
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba trečiadienį šaukia skubų posėdį, skirtą aptarti Izraelio smūgį palestiniečių organizacijos „Hamas“ vadovybei Katare, kurį inicijavo išrinkti tarybos nariai Alžyras, Pakistanas ir Somalis.
