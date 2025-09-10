Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
JAV Aukščiausiasis Teismas lapkritį svarstys D. Trumpo įgaliojimus dėl muitų tarifų

2025 m. rugsėjo 10 d. 15:44
JAV Aukščiausiasis Teismas lapkritį svarstys, ar prezidentas Donaldas Trumpas turėjo teisę plačiu mastu įvesti muitus pagal 1977 m. nepaprastųjų galių įstatymą, sakoma antradienį paskelbtame teismo dokumente.
Toks žingsnis žengiamas po to, kai federalinis apeliacinis teismas nusprendė, kad D. Trumpas neturėjo teisės remtis Tarptautiniu nepaprastųjų ekonominių galių įstatymu (angl. International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) ir įvesti muitus importui iš dešimčių šalių.
Teismas nurodė, kad muitų tarifų nustatymas yra svarbi JAV Kongreso kompetencija. Sprendimas įsigalios tik spalio 14 d., todėl vyriausybė turės laiko pateikti apeliaciją Aukščiausiajam Teismui.
Byla susijusi su konkrečioms šalims skirtais muitų tarifais, apie kuriuos D. Trumpas pirmą kartą paskelbė balandžio mėnesį ir kurie taikomi dešimtims JAV prekybos partnerių. Vėliau administracija pakoregavo kai kuriuos tarifus, įskaitant rugpjūčio 7 d. įsigaliojusį 15 proc. tarifą daugumai iš ES importuojamų prekių.
Savo apeliacijoje JAV vyriausybė teigia, kad, atėmus iš prezidento įgaliojimus dėl tarifų, kiltų pavojus prekybos susitarimams, sudarytiems su šešiomis pagrindinėmis partnerėmis ir ES, argumentuodama, kad susitarimai buvo pasiekti esant spaudimui dėl ginčijamų tarifų.
Ji teigia, kad panaikinus šiuos įgaliojimus, šalis atsidurtų ant „ekonominės katastrofos slenksčio“.
D. Trumpas teigė, kad prekybos su kitomis valstybėmis deficitas kelia pavojų nacionaliniam saugumui ir pateisina tarifų taikymą be Kongreso pritarimo. Apeliacinis teismas su tuo nesutiko, teigdamas, kad tarifai priklauso Kongreso kompetencijai, ir sudavė smūgį agresyviai D. Trumpo prekybos politikai.
 
