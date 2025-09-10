Lenkija numušė į šalies oro erdvę įskridusius dronus: uždaryti oro uostai, NATO pajėgos pakeltos į orą

„Buvo panaudota ginkluotė, šiuo metu tęsiamos operacijos siekiant surasti numuštus objektus“, – skelbiama kariuomenės pranešime socialiniame tinkle „X“.
Premjeras Donaldas Tuskas patvirtino, kad prieš dronus buvo panaudoti ginklai. Pasak jo, jis nuolat palaiko ryšį su kariuomenės vadovybe, gynybos ministru bei šalies prezidentu.
Gynybos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas informavo, kad aktyvuotos Teritorinės gynybos pajėgos, kurios ieško numuštų dronų nuolaužų žemėje. Ministras socialiniame tinkle „X“ įspėjo gyventojus neliesti rastų objektų liekanų ir apie juos nedelsiant pranešti policijai.
Laikinai sustabdytas keturių oro uostų darbas, tarp jų – didžiausio šalies Šopeno oro uosto Varšuvoje. Sostinėje taip pat uždarytas Modlino oro uostas.
Skrydžiai sustabdyti ir Žešuvo Jasionkos oro uoste, esančiame arčiausiai Ukrainos, bei Liublino oro uoste. Apie tai pranešė JAV Federalinė aviacijos administracija.
Lenkijos kariuomenė taip pat skelbia, kad oro gynybos ir radarų sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį.
„Užtikrinant Lenkijos oro erdvės saugumą, Operatyvinis ginkluotųjų pajėgų vadas aktyvavo visas būtinas procedūras. Kariuomenė yra visiškai pasirengusi nedelsiant reaguoti“, – rašoma pranešime.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio CNN patvirtino, kad buvo informuotas apie Rusijos dronus virš Lenkijos oro erdvės.
Dar anksčiau Ukrainos karinės oro pajėgos buvo paskelbusios, kad dronai juda į vakarus ir kelia grėsmę Žešuvo miestui Lenkijoje, tačiau vėliau šis įrašas „Telegram“ platformoje buvo ištrintas.
Neaišku, kiek dronų iš tiesų buvo įskridę į Lenkijos oro erdvę.
Į situaciją sureagavo ir NATO – į orą buvo pakeltos Lenkijos bei Aljanso naikintuvų pajėgos.
Agresijos aktas
Lenkijos kariuomenė trečiadienį kaip „agresijos aktą“ pasmerkė daugybę šalies oro erdvės pažeidimų, įvykdytų per Rusijos ataką prieš kaimynę Ukrainą, ir teigė pastebėjusi keliolika dronų tipo objektų bei kai kuriuos iš jų numušusi.
„Po šiandieninės Rusijos Federacijos atakos Ukrainos teritorijoje įvyko precedento neturintis Lenkijos oro erdvės pažeidimas dronų tipo objektais“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacijų vadovybė.
„Tai agresijos aktas, sukėlęs realią grėsmę mūsų piliečių saugumui“, – sakoma kariuomenės pranešime.