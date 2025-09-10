Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pietų Korėja pasiuntė lėktuvą parvežti iš JAV sulaikytų darbininkų

2025 m. rugsėjo 10 d. 08:05
Trečiadienį iš Seulo į Jungtines Amerikos Valstijas pakilo užsakytas lėktuvas, kuriuo bus parvežti šimtai Pietų Korėjos darbininkų, sulaikytų per reidą prieš imigrantus, pranešė nacionalinė oro linijų bendrovė „Korean Air“.
Pasak imigracijos agentų, dauguma suimtųjų per reidą praėjusią savaitę JAV Džordžijos valstijoje statomoje „Hyundai-LG“ akumuliatorių gamykloje buvo Pietų Korėjos piliečiai.
Pasak tyrimo agento, ši operacija buvo didžiausias reidas į vieną vietą, įvykdytas JAV prezidentui Donaldui Trumpui griežtinant priemones prieš imigraciją.
Trečiadienį iš Seulo pakilo „Korean Air“ lėktuvas „Boeing 747–8I“, kuriame telpa daugiau nei 350 keleivių, pranešė bendrovės atstovas ir pridūrė, kad grįžimo skrydžio laikas dar nepatvirtintas.
Vietos žiniasklaidos teigimu, užsakytas lėktuvas pakilo iš Inčono tarptautinio oro uosto.
Remdamasi diplomatiniais šaltiniais, „Yonhap“ naujienų agentūra pranešė, kad lėktuvas su darbininkais išskris iš Jungtinių Valstijų ketvirtadienį.
Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Cho Hyunas pirmadienį išvyko į Vašingtoną tolesnėms deryboms. Pietų Korėjos piliečių sulaikymą jis vadino „rimta padėtimi“ ir pažadėjo garantuoti greitą darbuotojų grįžimą.
Prieš išvykdamas, ministras sakė Pietų Korėjos parlamento nariams, kad su JAV valdžia pasiektas „pirminis susitarimas“ netaikyti sulaikytiems darbininkams nuobaudų, pavyzdžiui, penkerių metų draudimo grįžti į šalį.
 
