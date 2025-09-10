Po dronų įsiveržimo į Lenkiją – pirmoji reakcija iš Rusijos

Andrejus Ordašas, Rusijos laikinasis reikalų patikėtinis Lenkijoje, „RIA Novosti“ sakė, kad buvo iškviestas į Užsienio reikalų ministeriją susitikimui, numatytam 12 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku, bet pridūrė, kad Varšuva dar nepateikė įrodymų, jog per naktį numušti dronai atskrido iš Rusijos.
ELTA primena, kad trečiadienį Lenkija mobilizavo savo ir NATO oro gynybos pajėgas ir numušė dronus, įskridusius į jos oro erdvę vykstant Rusijos oro atakai Ukrainoje.
Tai buvo pirmas kartas nuo 2022 m. Rusijos pradėto karo Ukrainoje, kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje.
Maždaug 9 val. ryto Lietuvos laiku Lenkijos kariuomenė pranešė baigusi gynybines oro operacijas.