Rusijos pajėgos ataką prieš Lenkiją rengė jau nuo liepos: pasiruošime – lenkiškos ir lietuviškos SIM kortelės

Rusijos pajėgos jau seniai naudoja 4G modemus su SIM kortelėmis dronų surinktai žvalgybinei informacijai perduoti, o Lenkijos daliniai juos pastebėjo numuštų bepiločių orlaivių liekanose dar liepą.
Naktį į trečiadienį įvykusi Rusijos ataka prieš Lenkijos teritoriją, naudojant tolimojo nuotolio dronus, Lenkijos vyriausybės buvo apibūdinta kaip „precedento neturintis oro erdvės pažeidimas“ ir „rimta provokacija“.
Tai nėra pirmasis Kremliaus palaipsniui didinamos eskalacijos epizodas. „Defence Express“ skelbia, kad ši ir kitos panašios atakos buvo ruošiamos gerokai iš anksto.
Jau liepą Lenkijoje pasirodė informacija, kad tarp Ukrainoje numuštų Rusijos dronų nuolaužų buvo rasta 4G modemų su Lenkijos mobiliųjų operatorių SIM kortelėmis.
Apie tai pranešė lenkų žurnalistas Marekas Budziszas, remdamasis liepos 2-ąją paskelbta ataskaita, kurioje buvo pateikta detalių duomenų, įskaitant vietoves, kuriose dronai buvo numušti.
Be lenkiškų SIM kortelių, viename iš dronų aptikta ir lietuviško operatoriaus SIM kortelė. Ataskaitoje pažymėta, kad tai aiškiai rodo, jog Rusija ruošė dronų skrydžius virš šių šalių ir testavo mobiliojo ryšio tinklus.
Ataskaitoje taip pat tiesiogiai teigiama: „Laikome būtina informuoti savo partnerius Lenkijoje ir Lietuvoje apie Rusijos tolimojo nuotolio smogiamuosiuose dronuose rastas lenkų ir lietuvių tiekėjų SIM korteles.“
Teigiama, kad ši informacija po savaitės buvo perduota Lenkijos kontaktams, o vėliau pasiekė ir viešąją erdvę.
Nepaisant to, Lenkijoje ši informacija nesukėlė didesnės reakcijos, nors rusų dronai jau vasarą pradėjo reguliariai skristi į jos oro erdvę.
Kai kurie jų sprogo ant žemės. Rugpjūčio 20-ąją dronas nukrito Liublino vaivadijoje, maždaug už 40 km nuo NATO oro patrulių bazės.
Mobilusis internetas rusiškuose dronuose naudojamas perduoti pačių dronų surinktus duomenis ir koreguoti jų skrydį.
Priklausomai nuo papildomos įrangos, Rusija gali rinkti informaciją apie oro gynybos sistemų bei radioelektroninės kovos veikimą, taip pat perduoti vaizdinę informaciją iš kamerų. Šios technologijos jau seniai ir aktyviai naudojamos prieš Ukrainą.
Ar šiandien Lenkiją atakavę dronai buvo aprūpinti tokia sistema, kol kas nežinoma.
„Defence Express“ daro prielaidą, kad vienas iš Rusijos atakos tikslų buvo žvalgyti Lenkijos oro gynybos sistemas, ypač turint omenyje, kad rugsėjo 12-ąją Baltarusijoje prasidės Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad-2025“.