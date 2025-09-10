Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šaltiniai: JT Saugumo Taryba aptars Izraelio išpuolį Katare

2025 m. rugsėjo 10 d. 08:14
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba trečiadienį šauks skubų posėdį, skirtą aptarti Izraelio smūgį palestiniečių organizacijos „Hamas“ vadovybei Katare. Atitinkamą informaciją iš diplomatinių šaltinių sužinojo naujienų agentūra „dpa“ – jie tvirtino, kad posėdžio paprašė Alžyras ir kitos šalys narės.
„Hamas“ pranešė, kad antradienį per netikėtą išpuolį Kataro sostinėje Dohoje žuvo šeši žmonės, įskaitant Khalilo al-Hayya – šio islamistinio judėjimo įtakingiausio veikėjo užsienyje – sūnų ir jo personalo vadovą. Kataras pasmerkė šį smūgį kaip „akivaizdų visų tarptautinių įstatymų ir normų pažeidimą“ bei „rimtą grėsmę“ jo gyventojų saugumui.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad šis smūgis buvo atsakas į pirmadienį Jeruzalėje surengtas kruvinas šaudynes, kurių metu du ginkluoti „Hamas“ užpuolikai pražudė šešis žmones, ir į dar vieną ataką prieš karius Gazos Ruože.
Kataras kartu su Egiptu ir JAV tarpininkauja tarp Izraelio ir „Hamas“ sprendžiant Gazos karą, tačiau derybos dėl paliaubų jau kelis mėnesius stringa.
Naujausią išpuolį pasmerkė ir arabų šalys. Kritikos taip pat pažėrė kai kurie pasaulio lyderiai, tarp jų – JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
 
