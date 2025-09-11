Aiškėja susitarimo detalės: JAV panaikino svarbias sankcijas Baltarusijai

„Noriu čia visiškai oficialiai pareikšti, kad mes panaikinome sankcijas „Belavia“ atžvilgiu. Tai oficialu. Turėjau susitikimą su prezidentu [Donaldu] Trumpu, kuriame dalyvavo dar keliasdešimt žmonių. Šį sprendimą priėmė prezidentas, kuris pasakė: „Padarykite tai nedelsiant“. Dėl „Belavia“. Dabar šis sprendimas, kuris jau patvirtintas, priimtas visų atitinkamų ministerijų ir žinybų, kurios dalyvauja šiame darbe. Ir Valstybės departamentas, ir Prekybos ministerija, ir Finansų ministerija, ir kitos organizacijos, kurios dalyvauja šiame darbe. Šis sprendimas priimtas“, – pabrėžė J. Cole‘as.
Baltarusių opozicinis portalas „Charter97“ taip pat pranešė šią naujieną, pridurdamas, kad tai buvo padaryta mainais į 52 politinių kalinių paleidimą ir kad jie šiuo metu yra Lietuvoje.
Taip pat BELTA pranešė, kad, pasak J. Cole‘o, JAV nori grąžinti ambasadą į Minską ir galutinai normalizuoti santykius su Baltarusija.
Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pranešė, kad Baltarusija paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių yra ir Lietuvos piliečių.
„Ką tik paleisti 52 kaliniai, opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai, užsienio valstybių piliečiai, kalėję Baltarusijos kalėjimuose. Džiugu, kad tarp išlaisvintųjų yra 6 Lietuvos piliečiai“, – kalbėjo prezidentas.
„Ypatingai norėčiau pasidžiaugti, kad pavyko išlaisvinti ponią Eleną Ramanauskienę, kurios sūnaus pagalbos prašymą esu gavęs ir dėl kurios išlaisvinimo dėjau didžiules pastangas“, – teigė G. Nausėda.
Dėkoja JAV prezidentui D. Trumpui
Prezidentas taip pat išreiškė padėką Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lyderiui Donaldui Trumpui, G. Nausėdos teigimu, dėjusiam didžiules pastangas, kad Baltarusijos kalinių išlaisvinimo operacija būtų sėkminga.
„Šiandien noriu nuoširdžiai padėkoti JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kuris buvo įsitraukęs į šią išlaisvinimo operaciją nuo pat proceso pradžios iki pabaigos. Tai, kas įvyko, yra didžiulė diplomatinė sėkmės Amerikai ir mums visiems“, – sakė Lietuvos prezidentas.
„Taip pat nuoširdi padėka mūsų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, visiems prisidėjusiems diplomatams ir mūsų specialiųjų tarnybų atstovams. Kiek man žinoma, Kęstutis šiuo metu yra prie sienos, sveikina laisvę atgavusius žmones“, – kalbėjo šalies vadovas.
G. Nausėdos teigimu, tarp daugiau nei 50-ies išlaisvintųjų yra ir Didžiosios Britanijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos bei Prancūzijos piliečių.
Ragina piliečius nevykti į Baltarusiją
Visgi, siekiant išvengti galimo įkalinimo, prezidentas ragina piliečius ir toliau susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Baltarusiją.
„Privalome nepamiršti, kad kaimyninėje šalyje vis dar yra 1 tūkst. įkalintų politinių kalinių. Tarp jų – ir lietuviai. Todėl norėčiau dar kartą perspėti visus Lietuvos piliečius, jeigu nėra būtinybės – susilaikyti nuo kelionių į Baltarusiją, siekiant išvengti nesusipratimų ir galimo įkalinimo“, – kalbėjo šalies vadovas.
ELTA primena, kad 2024 m. birželį Baltarusijos žiniasklaida pranešė apie Minske nuteistą Lietuvos pilietę E. Ramanauskienę. Jai buvo pareikšti kaltinimai dėl šnipinėjimo ir skirta šešerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Moteris buvo sulaikyta Baltarusijos teritorijoje, jos baudžiamoji byla buvo nagrinėjama už uždarų durų. Minskas teigė, kad Druskininkų sanatorijoje „Belarus“ rinkodaros tarnybos vadove dirbusią E. Ramanauskienę VSD užverbavo daugiau nei prieš 10 metų. Esą kaltinamoji ne kartą teikė informaciją apie atostogauti atvykusius sanatorijos svečius, tarp kurių buvo ir aukštų Baltarusijos pareigūnų.
Anksčiau buvęs sanatorijos „Belarus“ vyriausiasis gydytojas A. Kobelis buvo nuteistas kalėti devynerius metus už valstybės išdavimą. Jis taip pat buvo apkaltintas bendradarbiavimu su VSD.
Tuometis VSD vadovas Darius Jauniškis situaciją įvertino kaip Lietuvos piliečių grobimą be jokio preteksto ir paragino gyventojus atsisakyti kelionių į Baltarusiją siekiant išvengti panašių situacijų.
Minsko teismo kaltinimus Lietuvos piliečiams VSD tada pavadino nepagrįstomis insinuacijomis.
