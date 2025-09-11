Ch. Kirko žudiko paieškos tęsiasi, analitikas įspėja: šaulys nebuvo mėgėjas

CNN televizijos eteryje kalbėjęs analitikas mini šaulio kruopštų planavimą, įgūdžius ir šūvio tikslumą.
Jis CNN žurnalistei Kaitlan Collins sakė, kad snaiperiais paprastai tampa atidžiai patikrinti ir „metodiški, kantrūs bei savarankiški“ žmonės.
„Tai toks žmogus, kuris būtų suplanavęs tyliai įeiti, stengtis būti nepastebimu, paleisti šūvį, įvykdyti misiją, pasiimti ginklą ir palikti mažai nusikaltimo įrodymų, todėl manau, kad (teisėsaugai bus – ELTA) labai sunku išjudinti šį tyrimą“, – pažymėjo J. Milleris.
Kiek anksčiau pareigūnai teigė, kad, jų manymu, šaulys paleido vieną šūvį į vieną asmenį ir jog tai buvo tikslinė ataka.
Vienintelis šūvis rodo, kad „žmogus nėra naujokas šaudyme“, sakė J. Milleris, ir galbūt būtent tai, pasak jo, galiausiai galėtų padėti pareigūnams išsiaiškinti visą tiesą.
„Tai žmogus, kuris tiksliai žinojo, ką daro, ir tikriausiai yra žinomas kitiems. O tai gali būti naudinga teisėsaugai“, – pažymėjo analitikas.
„Kaip ilgametę šaudymo patirtį turintis žmogus galiu pasakyti, kad tai nebuvo mėgėjas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad Ch. Kirkas buvo didžiausio Jungtinėse Amerikos Valstijose konservatyvių pažiūrų jaunimo judėjimo, kurį pats įkūrė 2012 m., būdamas 18 metų, vadovas ir artimas ne tik JAV prezidento Donaldo Trumpo, bet ir viceprezidento J. D. Vance'o bendražygis. Jis buvo nužudytas maždaug vidurdienį trečiadienį politinio renginio Jutos slėnio universiteto miestelyje metu.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Žudikas
