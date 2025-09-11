Lrytas Premium prenumerata tik
D. Trumpas ir kiti pareigūnai per Rugsėjo 11-osios minėjimą pagerbė ir Ch. Kirko atminimą

2025 m. rugsėjo 11 d. 19:16
JAV prezidentas Donaldas Trumpas su kitais šalies pareigūnais ketvirtadienį pagerbė Rugsėjo 11-osios išpuolių aukas, o kartu – ir diena anksčiau nušautą dešiniųjų pažiūrų aktyvistą Charlie Kirką.
Jis buvo „savo kartos milžinas“ ir „kovotojas už laisvę“, sakė D. Trumpas per ceremoniją Pentagone, kuris prieš 24 metus buvo tapęs vienu iš grupuotės „Al Qaeda“ taikinių per atakas, įžiebusias du dešimtmečius trukusią kovą su islamo terorizmu.
JAV prezidentas paskelbė, kad netrukus po mirties apdovanos Ch. Kirką Prezidento laisvės medaliu – aukščiausiu šalies civiliniu apdovanojimu.
Viceprezidentas JD Vance‘as atšaukė kelionę į Niujorką, kur Nacionaliniame atminimo memoriale („Ground Zero“) rengiamos Rugsėjo 11-osios minėjimo iškilmės, kad galėtų nuvykti į Jutą ir aplankyti gedinčią Ch. Kirko šeimą.
Pentagone gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas sakė, kad „Kristaus sekėjo ir Amerikos patrioto Charlie Kirko gyvenimas, pavyzdys ir net mirtis suteikia man vilties“.
„Kaip ir tie, kurie žuvo rugsėjo 11-ąją, tu niekada nebūsi pamirštas“, – sakė P. Hegsethas apie Ch. Kirką, kuris buvo nušautas per renginį Jutos universitete.
