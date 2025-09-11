Iš D. Trumpo – itin griežtas reikalavimas dėl pabėgėlės iš Ukrainos žudiko bausmės

Jis pareikalavo, kad įtariamasis, 34-erių Decarlosas Brownas jaunesnysis, būtų nubaustas mirties bausme.
„GYVŪNAS, kuris taip smarkiai nužudė gražią jauną merginą iš Ukrainos, atvykusią į Ameriką ieškoti taikos ir saugumo, turėtų gauti „Greitą“ (abejonės nėra!) teismą ir būti nubaustas TIK MIRTIES BAUSME. Kitos galimybės būti negali!!!“ – trečiadienį pareiškė D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“.
D. Brownas buvo suimtas rugpjūčio 22-ąją, po to, kai mirtinai padūrė 23-ejų I. Zarutską.
Jis sulaukė kaltinimų dėl veiksmo, sukėlusio mirtį masinio transporto sistemoje, kuris, kaip nurodė Teisingumo departamentas antradienį, gali turėti pagrindo ir mirties bausmei.
Pirmadienį Federalinis tyrimų biuras (FTB) paskelbė, kad D. Brownui iškelti ir federaliniai kaltinimai. Tokiu atveju, jei jis bus nubaustas, jam gali būti skirtas ir mirties nuosprendis, rašo „New York Post“.
FBI direktorė Kash Patel pareiškė, kad jam iškelta federalinė byla dėl vieno kaltinimo – tyčinio veiksmo, sukėlusio mirtį masinės transporto sistemos teritorijoje.
„Brutalus Irynos Zarutskos užpuolimas Šarlotės lengvajame traukinyje buvo gėdingas veiksmas, kuris neturėtų nutikti JAV. FTB nedelsdama pradėjo tyrimą, kad užtikrintų teisingumą ir kad nusikaltėlis daugiau niekada nebūtų paleistas į laisvę.
Noriu padėkoti generalinei prokurorei Pam Bondi už šiandien iškeltus federalinius kaltinimus – tai pirmas žingsnis teisingumui pasiekti Irynos ir jos šeimos atžvilgiu, taip pat milijonams amerikiečių, kurie nusipelno gyventi savo miestuose be baimės, kad bus užpulti smurtinių nusikaltėlių“, – kalbėjo ji.
P. Bondi pareiškė, kad Teisingumo departamentas sieks maksimalios bausmės D. Brownui.
„Sieksime maksimalaus bausmės už šį neleistiną smurto aktą – jis daugiau niekada nebus laisvas žmogus“, – sakė P. Bondi.
JAVŠarlotėDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių