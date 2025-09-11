Izraelio kariuomenė pranešė perėmusi iš Jemeno paleistą raketą

„Po to, kai prieš kurį laiką keliose Izraelio vietovėse gaudė sirenos, Izraelio oro pajėgos perėmė iš Jemeno paleistą raketą“, – „Telegram“ kanale pranešė Izraelio kariuomenė.
Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už šią ataką. Tačiau Irano remiami husiai sukilėliai ne kartą raketomis ir dronais apšaudė Izraelį, kai jų sąjungininkės palestiniečių grupuotės „Hamas“ 2023 m. spalį įvykdytas išpuolis Izraelyje išprovokavo karą Gazos Ruože.
Izraelis Jemene surengė daug atsakomųjų smūgių, taikydamasis į husių kontroliuojamus uostus ir oro uostą sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.
Trečiadienį per Izraelio aviacijos smūgius husių kontroliuojamame Jemene žuvo 35 žmonės ir daugiau nei 130 buvo sužeista, pranešė Irano remiami sukilėliai, praėjus kelioms dienoms po atakos, per kurią žuvo jų ministras pirmininkas ir pusė kabineto narių.