Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Lenkija po bepiločių orlaivių numušimo ribos oro eismą šalies rytuose

2025 m. rugsėjo 11 d. 10:52
Lenkija ketvirtadienį pareiškė, kad apribos oro eismą rytinėje šalies dalyje. Toks žingsnis žengiamas praėjus dienai po to, kai ji virš savo teritorijos numušė, kaip pranešama, Rusijos bepiločius orlaivius.
Daugiau nuotraukų (1)
Oro erdvė palei Lenkijos sieną su Baltarusija ir Ukraina iki gruodžio 9 d. su retomis išimtimis bus uždaryta civiliniams skrydžiams, pareiškime nurodė oro eismo kontrolės agentūra PAZP. Anot jos, šios priemonės imamasi „siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą“.
Lenkijos valdžios institucijos trečiadienį informavo, kad šios NATO ir Europos Sąjungos šalies oro erdvė buvo pažeista 19 kartų, o mažiausiai trys bepiločiai orlaiviai buvo numušti, kai Lenkija ir NATO sąjungininkės pakėlė naikintuvus.
Tuo tarpu Lenkijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba po bepiločių orlaivių įsiveržimo surengs skubų posėdį. „Lenkijos prašymu bus sušauktas skubus JT Saugumo Tarybos posėdis dėl Rusijos įvykdyto Lenkijos oro erdvės pažeidimo“, – tinkle „X“ teigė ministerija.
LenkijaRusijaBaltarusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.