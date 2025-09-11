Lenkija po bepiločių orlaivių numušimo ribos oro eismą šalies rytuose

Oro erdvė palei Lenkijos sieną su Baltarusija ir Ukraina iki gruodžio 9 d. su retomis išimtimis bus uždaryta civiliniams skrydžiams, pareiškime nurodė oro eismo kontrolės agentūra PAZP. Anot jos, šios priemonės imamasi „siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą“.
Lenkijos valdžios institucijos trečiadienį informavo, kad šios NATO ir Europos Sąjungos šalies oro erdvė buvo pažeista 19 kartų, o mažiausiai trys bepiločiai orlaiviai buvo numušti, kai Lenkija ir NATO sąjungininkės pakėlė naikintuvus.
Tuo tarpu Lenkijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba po bepiločių orlaivių įsiveržimo surengs skubų posėdį. „Lenkijos prašymu bus sušauktas skubus JT Saugumo Tarybos posėdis dėl Rusijos įvykdyto Lenkijos oro erdvės pažeidimo“, – tinkle „X“ teigė ministerija.
LenkijaRusijaBaltarusija
