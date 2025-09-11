Meksike sprogus benzinvežiui žuvo trys žmonės, dešimtys buvo sužeisti

Transporto priemonė sprogo ant tilto tankiai apgyvendintame Meksikos sostinės rytiniame rajone, 19 žmonių patyrė antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimus, sakė Meksiko merė Clara Brugada. Vėliau ji paskelbė, kad trys žmonės mirė, 67 sužeistieji, įskaitant kelis vaikus, buvo gydomi ligoninėse.
Televizijos ir socialiniuose tinkluose išplatintuose vaizduose matyti galingo sprogimo akimirka. Taip pat matomi, regis, smarkiai apdegę žmonės ir kiti, bėgantys nuo greitai plintančių liepsnų, kurias vėliau suvaldė ugniagesiai.
Per sprogimą buvo apgadintos dar kelios transporto priemonės. Sprogimo priežastys kol kas nežinomos.
Vaizduose matyti ant kelio apvirtęs liepsnojantis sunkvežimis, vežęs 49 500 litrų benzino. Gaisro dūmai pasiekė netoliese esančią troleibusų stotelę. Troleibusai yra viena pagrindinių susisiekimo priemonių 9,2 mln. gyventojų turinčiame mieste.
Sprogimas įvyko viename tankiausiai gyvenamų sostinės rajonų, turinčiame 1,8 mln. gyventojų.
Meksikoje dažnos nelaimės, susijusios su degalus vežančiai sunkvežimiais ir angliavandenilių infrastruktūra. Viena baisiausių nutiko 2019 m. sausį, kai Tlahuelilpano mieste, centrinėje Hidalgo valstijoje, per gaisrą ir vėliau įvykusį sprogimą vamzdyne žuvo 137 žmonės.