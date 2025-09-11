Pietų Korėjos žvalgyba laiko Kim Ju Ae Šiaurės Korėjos lyderio įpėdine

Paauglė šį mėnesį sulaukė pasaulio dėmesio, kai pirmą kartą su tėvu oficialiai keliavo į užsienį. Per šią kelionę Kim Jong Unas Pekine susitiko su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Analitikai jau seniai laikė ją tikėtina Kim Jong Uno įpėdine, nors kai kurie manė, kad Ju Ae turi vyresnį brolį, slapta ruošiamą tapti kitu uždaros ir branduolinius ginklus turinčios šalies lyderiu.
Pietų Korėjos žvalgybos agentūros vertinimu, po kelionės į Kiniją Kim Ju Ae „užsitikrino pakankamai „revoliucinio naratyvo“, būtino sustiprinti savo, kaip tikėtinos įpėdinės, pozicijas“, žurnalistams sakė įstatymų leidėjas Lee Seong-kweunas, remdamasis žvalgybos informacija.
Ju Ae buvo viešai pristatyta pasauliui 2022 m., kai lydėjo tėvą stebėti tarpžemyninės balistinės raketos paleidimo. Nuo tada Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida vadino ją „mylimu vaiku“ ir „puikiu asmeniu vadovauti“, apibūdindama ją korėjiečių kalbos žodžiu „hyangdo“ – paprastai taip vadinami aukščiausio rango lyderiai ir jų įpėdiniai.
Iki 2022 m. vienintelis patvirtinimas, kad Kim Jong Unas turi dukrą, buvo Denniso Rodmano, buvusios NBA žvaigždės, tvirtinimas, kad 2013 m. lankydamasis Šiaurės Korėjoje jis susitiko su Kim Jong Uno mažyle dukra, vardu Ju Ae.
Iš pradžių Seulas manė, kad Kim Jong Unas ir jo žmona Ri 2010 m. susilaukė pirmojo vaiko, berniuko, ir kad Ju Ae yra jų antrasis vaikas. Tačiau 2023 m. Seulas pareiškė, kad vyriausybė „negali patvirtinti“, jog Kim Jong Unas turi sūnų.
Kim Jong Unas paveldėjo valdžią po tėvo mirties 2011 m. pabaigoje ir vadovavo keturiems branduoliniams bandymams, pastarasis buvo atliktas 2017 metais.
Parlamentaras Lee Seong-kweunas ketvirtadienį sakė, kad gandai, jog Kim Jong Unas turi dar vieną vaiką, galbūt neįgalų arba studijuojantį užsienyje, „nelaikomi patikimais“.
Pasak jo, žvalgyba mano, kad „toks faktas, kaip studijos užsienyje, kad ir kaip slepiamas, neišvengiamai taps žinomas, todėl tokia tikimybė laikoma labai maža“.
