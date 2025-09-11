Po įtakingo sąjungininko Charlie Kirko nužudymo D. Trumpas užsipuolė radikalius kairiuosius

Niūriai atrodantis D. Trumpas perdavė grėsmingą žinią iš Ovaliojo kabineto po kelių valandų, kai Ch. Kirkas mirė, būdamas vos 31 metų amžiaus.
„Tai tamsi valanda Amerikai“, – sakė prezidentas vaizdo įraše, paskelbtame jo svetainėje socialiniame tinkle „Truth Social“. Jis gyrė Ch. Kirką kaip „tiesos kankinį“.
„Daugelį metų radikalūs kairieji lygino nuostabius amerikiečius, tokius kaip Charlie, su naciais ir baisiausiais pasaulyje žudikais bei nusikaltėliais. Tokia retorika yra tiesiogiai atsakinga už terorizmą, kurį šiandien matome mūsų šalyje“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad jo administracija „suras kiekvieną, prisidėjusį prie šio žiaurumo ir kito politinio smurto, įskaitant organizacijas, kurios jį finansuoja ir remia“.“
Ch. Kirkas buvo sužeistas, kai kalbėjo per renginį Jutos slėnio universitete. Vaizdo įraše iš įvykio vietos buvo girdėti, kaip jam kalbant didelei miniai nuaidėjo vienas šūvis. Dviejų vaikų tėvas susmuko kėdėje, pasigirdo panikos auditorijoje garsai.
Tyrėjai teigė manantys, kad jį nužudžiusi kulka buvo paleista nuo stogo universiteto miestelyje, ją iššovė juodai apsirengęs asmuo. Atrodė, kad tai buvo tikslinė žmogžudystė.
Iš pradžių Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis tviteryje parašė, kad įtariamasis buvo sulaikytas, bet netrukus pranešta, kad jis buvo paleistas.
„Sulaikytas asmuo buvo paleistas po teisėsaugininkų apklausos. Mūsų tyrimas tęsiamas“, – parašė jis socialiniame tinkle X.
Pabrėždamas didžiulę Ch. Kirko svarbą savo aplinkoje, 79 metų respublikonas D. Trumpas įsakė iki sekmadienio nuleisti vėliavas ant vyriausybinių pastatų, įskaitant Baltuosius rūmus, iki pusės stiebo.
Jutos gubernatorius Spenceris Coxas žurnalistams sakė, kad Ch. Kirko nužudymas buvo „politinė žmogžudystė“.
Respublikonas, paragino amerikiečius atsisakyti smurto, rengiantis paminėti svarbias šalies įkūrimo 1776 m. metines. Gubernatorius sakė, kad kiekvienas šalies pilietis turėtų „pamąstyti, kur esame ir kur norime būti, ir paklausti savęs: ar tai mums davė tie 250 metų?“.