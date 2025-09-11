Šveicarijos laikrodžių gamintojai JAV tarifus įamžino savo gaminiuose

Trečiadienį bendrovė „Swatch“ pristatė modelį, kurio ciferblate skaičiai 3 ir 9 sukeisti vietomis – tai užuomina į D. Trumpo nuo rugpjūčio 1 d. įvestą muitų tarifą.
„Tikėkimės, kad tai bus tik ribotas leidimas“, – rašoma bendrovės interneto svetainėje po laikrodžio, kurį galima įsigyti tik Šveicarijoje, nuotrauka.
„Swatch“ atstovas spaudai šį pasiūlymą pavadino „pozityvia provokacija, reakcija į dabartinę situaciją“.
„Kai tik Jungtinės Valstijos pakeis Šveicarijai taikomus muitus, mes nedelsdami nutrauksime prekybą šiuo laikrodžiu“, – pridūrė jis.
Įmonės interneto svetainėje nurodoma, kad laikrodis laikinai neparduodamas dėl pasibaigusių atsargų, o atstovas spaudai sakė, kad „Swatch“ tikisi, jog pasiūlymas „galios neilgai, tiesą sakant, kuo trumpiau“.
Laikrodžio kaina – 139 Šveicarijos frankai – taip pat simbolizuoja įvestą muitų tarifą.
Prabangių laikrodžių gamintoja „Raymond Weil“ taip pat paskelbė apie riboto tiražo vieno iš savo klasikinių modelių versiją su skaičiumi „39 %“ ant ciferblato.
Ji pagamino tik 39 laikrodžius, kurie jau išparduoti.
„Šveicarijos laikrodžių versle sunkumai nepriverčia rodyklių sustoti“, – sakė „Raymond Weil“, pridurdama, kad, bendrovės manymu, „iššūkius geriausia įveikti kūrybiškai“.
Bendrovė teigė norinti reaguoti į sudėtingą situaciją su humoru, „sakydama, kad užuot pridėję 39 proc. prie kainos, mes ją 39 proc. sumažinsime“, – AFP sakė generalinis direktorius Elie Bernheimas.
39 proc. tarifas skaudžiai smogs Šveicarijos laikrodžių gamintojams, nes JAV praėjusiais metais buvo didžiausia jų eksporto rinka.
