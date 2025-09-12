Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Atskleidė daugiau detalių apie sulaikytą įtariamąjį Ch. Kirko žudiką: paviešino jo tapatybę

2025 m. rugsėjo 12 d. 15:13
Lrytas.lt
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė, kad po didžiulės paieškos operacijos buvo sulaikytas įtariamasis dėl dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo.
Daugiau nuotraukų (1)
„Esu įsitikinęs, kad jį sulaikėme“, – sakė D. Trumpas per laidą „Fox News“.
D. Trumpas sakė, kad įtariamąjį šaulį išdavė jo „labai artimas“ žmogus, ir teigė, kad daugiau informacijos bus paskelbta kiek vėliau.
Jis sako, kad apie įtariamojo sulaikymą išgirdo „penkios minutės prieš interviu“.
JAV prezidentas pridurė, kad vietos valdžios institucijos „atliko puikų darbą, visi dirbo išvien“.
„Viskas pavyko“, – sako D. Trumpas.
Atskleidė įtariamojo šaulio tapatybę
Kaip praneša JAV televizija „NBC News“, įtariamasis yra įvardytas kaip Tyleris Robinsonas.
Jis yra 22 metų amžiaus ir kilęs iš Jutos valstijos.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAV

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.