Atskleidė daugiau detalių apie sulaikytą įtariamąjį Ch. Kirko žudiką: paviešino jo tapatybę

„Esu įsitikinęs, kad jį sulaikėme“, – sakė D. Trumpas per laidą „Fox News“.
D. Trumpas sakė, kad įtariamąjį šaulį išdavė jo „labai artimas“ žmogus, ir teigė, kad daugiau informacijos bus paskelbta kiek vėliau.
Jis sako, kad apie įtariamojo sulaikymą išgirdo „penkios minutės prieš interviu“.
JAV prezidentas pridurė, kad vietos valdžios institucijos „atliko puikų darbą, visi dirbo išvien“.
„Viskas pavyko“, – sako D. Trumpas.
Atskleidė įtariamojo šaulio tapatybę
Kaip praneša JAV televizija „NBC News“, įtariamasis yra įvardytas kaip Tyleris Robinsonas.
Jis yra 22 metų amžiaus ir kilęs iš Jutos valstijos.