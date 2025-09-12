Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Rasta daugiau Lenkijos oro erdvę pažeidusių dronų nuolaužų

2025 m. rugsėjo 12 d. 13:06
Lenkijoje aptikta daugiau šalies oro erdvę pažeidusių ir numuštų dronų nuolaužų. Jos rastos viename kaime netoli Bilgorajaus, Liublino vaivadijoje, ketvirtadienio vakarą pranešė Vidaus reikalų ministerijos atstovė Karolina Galecka.
„Informuotos visos tarnybos. Policija atliks savo pareigas ir užtikrins teritorijos saugumą“, – socialiniame tinkle X parašė ji.
Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis penktadienį po vidurnakčio surengė spaudos konferenciją pasienio mieste Terespolyje, susijusią su sienos uždarymu dėl bendrų Baltarusijos ir Rusijos karinių pratybų. Per ją ministras sakė, kad išsamesnė informacija bus pateikta, kai policija ištirs nuolaužas.
Naktį iš antradienio į trečiadienį Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę, tuo metu Rusijai vykdant oro antskrydį prieš Ukrainą. Tai buvo didžiausias tokio pobūdžio pažeidimas per pastarąją Lenkijos istoriją. Visi objektai, kėlę grėsmę, buvo numušti.
Iki ketvirtadienio vakaro dronų fragmentai buvo rasti penkiose Lenkijos vaivadijose šalies rytuose ir centrinėje dalyje.
 
