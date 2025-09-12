Ukrainietę šaltakraujiškai subadęs budelis savo sesei atskleidė, kodėl tai padarė

34-erių D. Brownas Jr. rugpjūčio 22 d. Šarlotėje traukinyje mirtinai subadė 23-ejų Ukrainos pilietę I. Zarutską.
Šokiruojančiame vaizdo įraše užfiksuota makabriška ukrainietės žmogžudystė, kuri pabėgo iš Rusijos karo savo gimtojoje šalyje ir apsigyveno JAV.
Šis užpuolimas sukėlė klausimų apie saugumą ir policijos veiklą Šarlotėje, o kai kurie taip pat kritiškai įvertino miesto teismų sistemą, nes D. Brownas Jr., kuris policijai buvo žinomas kaip šizofrenikas ir buvo daugelį kartų suimtas bei teistas, buvo paleistas laisvėn po arešto sausio mėnesį.
Kiek vėliau buvo paviešintas D. Browno Jr. ir jo sesers Tracy Brown pokalbio telefonu įrašas.
D. Brownas Jr., kurio šeima teigia, kad jis serga šizofrenija, sakė, kad nori, jog policija „ištirtų, kokios medžiagos veikė jo kūne“.
„Jos tiesiog ją užpuolė, štai kas nutiko“, – sakė D. Brownas Jr., bandydamas paaiškinti savo seseriai kodėl traukinyje jis nužudė Ukrainos pilietę.
„Kad ir kas beveikė tas medžiagas, jos ją užpuolė. Viskas yra taip, kaip yra. Dabar jie tikrai turi ištirti, kas veikė mano kūne... Dabar jie turi ištirti, kur slypi motyvas už to, kas nutiko“, – kalbėjo jis.
Skambutis tarp nusikaltėlio ir jo sesers įvyko rugpjūčio 28 d.
Skambučio metu žudiko sesuo paklausė: „Kodėl iš visų žmonių būtent ji?“, turėdama omenyje I. Zarutską.
T. Brown taip pat paklausė savo brolio, kur jis tą dieną važiavo traukiniu, į ką jis atsakė: „Važiavau į centrą, į ligoninę, pasakyti jiems kad bandau atsikratyti medžiagos, kad jos nustotų mane varyti iš proto.“
Žudiko sesuo sakė, kad, jos nuomone, jos brolis neturėjo būti laisvėje, nes pastaraisiais metais jis keletą kartų bandė sulaukti reikiamos psichiatrinės pagalbos. Nusikaltėlio motina išsakė panašias pastabas.
D. Brownas Jr. buvo apkaltintas pirmojo laipsnio žmogžudyste dėl šio užpuolimo, tačiau jis jau daugelį metų yra žinomas Šiaurės Karolinos baudžiamojo teisingumo sistemai.
Meklenburgo apygardos teismo ir kalėjimo įrašai rodo, kad D. Brownas Jr. buvo pakartotinai suimtas dėl ryšių su 14 skirtingų nusikaltimų, kurie įvykdyti per daugiau nei dešimtmetį.
Jo praeityje yra teistumai už vagystę, apiplėšimą su pavojingu ginklu ir grasinimus. 2015 m. jis buvo nuteistas šešerių metų laisvės atėmimo bausme už 2013 ir 2014 m. įvykusius incidentus. Jis buvo paleistas 2020 m.
Per kelis mėnesius po išlaisvinimo D. Brownas Jr. buvo apkaltintas užpuolęs savo seserį, o pagal WSOC-TV, jo motina kaltino teismus už tai, kad leido jos sūnui būti laisvėje.
D. Brownui Jr. buvo diagnozuota šizofrenija. Sausį jis buvo suimtas po to, kai, kaip teigiama, kelis kartus skambino 911 ir tvirtino, kad jo kūne buvo implantuota „dirbtinė medžiaga“, kuri riboja jo gebėjimą valgyti, vaikščioti ir kalbėti.
Policija šį sulaikymą apibūdino kaip piktnaudžiavimą skubios pagalbos sistema ir išreiškė susirūpinimą dėl jo psichinio stabilumo. Jis buvo paleistas be užstato.
Liepos mėn. teisėjas nurodė atlikti kompetencijos vertinimą, tačiau jis nebuvo baigtas, ir D. Brownas Jr. liko laisvėje iki kol įvykdė mirtiną žmogžudystę. Po jo suėmimo dėl I. Zarutskos nužudymo prokurorai pateikė prašymą atlikti dar vieną kompetencijos vertinimą.
