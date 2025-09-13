Naujoji NATO misija rytiniame flange: skelbia apie siunčiamas šalių pajėgas ir specialius ginklus

Pasak jos, Danija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir Vokietija jau paskelbė apie pajėgumų siuntimą į „Eastern Sentry“ misiją, o kitos NATO šalys narės turėtų prisijungti artimiausiu metu. Misijos užduotis bus ginti Aljanso teritoriją nuo Rusijos vykdomų NATO šalių oro erdvės pažeidimų.
Latvijos gynybos ministras Andris Sprūdas sakė, kad ši misija pademonsruoja Aljanso ryžtą reaguoti į agresyvius Rusijos veiksmus, siekiant apsaugoti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą.
„Naujoji NATO misija sustiprins Latvijos oro gynybą“, – tvirtino A. Sprūdas. Jis pažymi, kad „Eastern Sentry“ reiškia didesnį NATO pajėgų buvimą Baltijos šalyse, ypač ore, stipresnę oro gynybą ir greitesnį bei efektyvesnį reagavimą.
Apie operaciją „Eastern Sentry“ buvo paskelbta po rugsėjo 10 d. vykusio Šiaurės Atlanto Tarybos posėdžio, kurio metu sąjungininkai aptarė susidariusią situaciją, reaguodami į Lenkijos prašymą surengti konsultacijas pagal Vašingtono sutarties 4-ąjį straipsnį.
Kaip jau skelbta, NATO vadovas Markas Rutte penktadienį pranešė, kad Aljansas sustiprins savo rytinio flango gynybą po anksčiau šią savaitę fiksuoto Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę. Ši žinia pasirodė po to, kai NATO pakėlė lėktuvus, kad pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios prieš trejus su puse metų Aljanso oro erdvėje numuštų Rusijos bepiločius orlaivius.
„NATO inicijuoja (operaciją) „Eastern Sentry“, kad dar labiau sustiprintų mūsų pozicijas rytiniame flange“, – bendroje spaudos konferencijoje su vyriausiuoju NATO pajėgų Europoje vadu JAV generolu Alexusu Grynkewichu sakė M. Rutte.
„Ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis, o joje dalyvaus įvairūs sąjungininkų, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją, ištekliai“, – nurodė M. Rutte. Pasak jo, pastiprinimas apims „labiau tradicinius karinius pajėgumus“, o kartu ir „elementus, skirtus spręsti konkrečius iššūkius, susijusius su bepiločių orlaivių naudojimu“.
M. Rutte pridūrė, kad NATO vis dar vertina, ar Rusija sąmoningai pažeidė Lenkijos oro erdvę, tačiau pakartojo, jog bet kokiu atveju tai yra „neapgalvota. Tai yra nepriimtina.“