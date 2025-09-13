R. Sikorskis išjuokė Kremliaus komentarus dėl dronų Lenkijoje: „Kuriuo melu turėtume patikėti?“

„Rusijos vyriausybė teigia, kad Rusijos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę per klaidą, tuo tarpu Rusijos ambasadorius JT tvirtina, kad fiziškai neįmanoma, jog Rusijos dronai pasiektų Lenkiją.
Kuriuo Rusijos melu turėtume patikėti?“, – socialiniame tinkle „X“ raše R. Sikorskis.
Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia šeštadienį pareiškė, kad „fiziškai neįmanoma“, jog smūgiams Ukrainoje naudoti dronai pasiektų Lenkijos teritoriją.
Pasak V. Nebenzios, jų veikimo nuotolis yra trumpesnis nei atstumas iki Lenkijos teritorijos.
Portalas Lrytas primena, kad trečiadienį į Lenkijos teritoriją įskrido 19 rusiškų dronų, kurie buvo numušti NATO naikintuvų. Taip pat buvo pranešta apie rastas raketų dalis.
Lenkijos pareigūnai teigia, kad tai buvo suplanuota Rusijos ataka ir pasinaudojo 4-uoju NATO straipsniu.
Rusija savo kaltę neigia ir pareiškė, neva Varšuva nepateikė jokių įrodymų, kad rasti dronai buvo paleisti iš šalies teritorijos.
RusijaLenkijaRadoslawas Sikorskis
