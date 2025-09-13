Tūkstančiai žmonių dalyvavo kraštutinių dešiniųjų eitynėse Londone

Renginys pavadinimu „Suvienykime karalystę“ (angl. Unite the Kingdom) surengtas Vaitholo rajone, Londono centre. Jo dalyviai mosavo JK ir Anglijos vėliavomis. Dalis žmonių laikė plakatus raginančius stabdyti neteisėtą migraciją. Policijos skaičiavimu, renginyje dalyvavo 110 tūkst. žmonių.
Tuo pačiu metu šeštadienį Londone vyko protestas prieš kraštutinius dešiniuosius pavadinimu „Eitynės prieš fašizmą“ (angl. March Against Fascism), kurias surengė kovos su rasizmu organizacija „Stand Up To Racism“ (SUTR). Anot policijos, prie šių eitynių prisijungė 5 tūkst. žmonių.
Jų dalyviai skandavo „nebūkite abejingi – priešinkitės“ ir „mes esame moterys, mūsų nenutildysite – stabdykite fašistus dabar, dabar, dabar“.
Tvarką Londone šeštadienį palaiko daugiau nei 1 tūkst. pareigūnų, kad tarp skirtingų pažiūrų protestuotojų nekiltų susirėmimai.
Policija teigė, kad veidų atpažinimo technologijos demonstracijoje „Suvienykime karalystę“ nenaudojamos, bet veikė vaizdo stebėjimo kameros.
Demonstracijos organizatorius yra T. Robinsonas, kurio tikrasis vardas Stephenas Yaxley-Lennonas. Jis sako, kad tai „didžiausia JK žodžio laisvės šventė“. Anot jo rėmėjų, renginys pritraukė 3 mln. dalyvių.
Į demonstracijos dalyvius planavo kreiptis buvęs JAV prezidento Donaldo Trumpo strategas Steve‘as Bannonas ir laidų vedėja Katie Hopkins.
T. Robinsonas žmones ragino nemūvėti kaukių, nevartoti alkoholio ir nesielgti agresyviai.
T. Robinsono rėmėjai skandavo jam skirtas skanduotes ir šaukė „velniop Keirą Starmerį“, JK ministrą pirmininką. Tačiau policija teigia, kad didesnių incidentų išvengta.
Socialiniame tinkle „X“ patalpintame vaizdo įraše T. Robinsonas sakė, kad „prasidėjo revoliucija“ ir teigė, kad tai buvo didžiausia demonstracija JK istorijoje.