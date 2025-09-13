Vyras ketverius metus vaikus slėpė miškuose: pasaulį apskriejusios istorijos pabaiga – tragiška

Tomas Phillipsas ir jo vaikai – manoma, 9, 10 ir 12 metų amžiaus – Naujojoje Zelandijoje slapstėsi nuo 2021-ųjų ir taip sukėlė visą šalį sukrėtusias paieškas.
Pirmadienio paryčiais Naujosios Zelandijos policija reagavo į įsilaužimą į vieną ūkinių prekių parduotuvę mažame kaimelyje ir pradėjo persekioti įtariamąjį.
Vienas gaudynėse dalyvavęs policijos pareigūnas per susidūrimą buvo sunkiai sužeistas – jam iš arti į galvą šauta iš galingo šautuvo, pranešė policija.
Vienas iš dingusių vaikų buvo rastas kartu su T. Phillipsu. Po didelio masto paieškos, kurioje dalyvavo ir sraigtasparniai, pirmadienį vakare policija pranešė, kad du kiti vaikai buvo aptikti vieni nuošalioje stovykloje tankiuose krūmynuose prie mažo Marokopos miestelio.
„Jie dabar yra su policijos pareigūnais ir yra išgabenami iš tos vietos,“ – pirmadienio popietę žurnalistams sakė komisaro pavaduotojo pareigas laikinai einanti Jill Rogers.
„Galiu patvirtinti, kad vaikai yra sveiki ir nesužaloti. Šį vakarą jie bus nuvežti į vietą, kur bus atlikta medicininė patikra,“ – pridūrė ji.
Pirmą sykį su savo vaikais – Jayda, Mavericku ir Ember – T. Phillipsas dingo 2021 m. rugsėjį. Tąsyk buvo surengta plati sausumos ir jūros paieška.
Po kelių savaičių jie vėl pasirodė T. Phillipsui priklausančiame ūkyje. Tačiau tėvui buvo pareikšti kaltinimai dėl policijos laiko švaistymo, ir jau tų pačių metų gruodį jis su vaikais vėl dingo.
Policija mano, kad jie gyveno atskirti nuo visuomenės, pasitelkdami tėvo išgyvenimo įgūdžius, kad apsirūpintų maistu, pastoge ir rūbais.
Nepaisant vykusių paieškų, jų buvimo vieta išliko paslaptimi. Kiekviena nauja žinia apie šeimą sulaukdavo pasaulinio dėmesio.
Pirmadienio rytą vietos laiku policija gavo pranešimą apie įsilaužimą į ūkininkų prekių parduotuvę Piopio miestelyje, esančiame vakarų Waikato regione, netoli vietos, kur T. Phillipsas, kaip manoma, slapstėsi.
Iš miestelio žvyrkeliu išvažiavo keturratis motociklas su dviem žmonėmis, o policija jį pradėjo persekioti. Maždaug už 30 kilometrų buvo pastatyti kelio ežiai.
„Keturratis užvažiavo ant ežių. Ant jo buvo du asmenys, ir transporto priemonė sustojo kaimo kelyje. Netrukus pirmasis atvykęs policininkas priėjo prie sustojusio keturračio ir buvo iš arti apšaudytas,“ – pasakojo J. Rogers.
Pareigūnas buvo ką tik išlipęs iš automobilio, kai buvo sužeistas šūviu į galvą, ir priverstas slėptis mašinoje. Po kelių sekundžių į įvykio vietą atvykęs kitas pareigūnas atidengė ugnį į vyrą, kuris, kaip manoma, buvo T. Phillipsas.
Nors oficialiai žuvusio vyro tapatybė dar nebuvo nustatyta, J. Rogers žurnalistams teigė: „Manome, kad tai Tomas Phillipsas.“
Jo sesuo Rozzi Phillips patvirtino visuomeniniam transliuotojui RNZ, kad jis buvo nušautas.
J. Rogers patvirtino, kad vienas iš dingusių vaikų, greičiausiai buvęs ant keturračio, buvo rastas įvykio vietoje.
Aplink keturratį buvo aptikta keletas šaunamųjų ginklų. Sužeistasis policijos pareigūnas buvo sraigtasparniu nugabentas į Waikato ligoninę operacijai.
Pasak J. Rogers, pareigūno sužeidimai yra „sunkūs“ ir reikalaus kelių operacijų, bet medikai patvirtino, kad jis išgyvens.
Policija ne kartą reiškė rimtą susirūpinimą dėl vaikų – Jaydos, Mavericko ir Ember, – kurie nuo 2021 m. gruodžio neturėjo jokio kontakto su savo motina.
„Šiuo metu mūsų pagrindinis prioritetas – surasti tuos vaikus, taip pat suteikti pagalbą mūsų sužeistam kolegai ir jo šeimai,“ – sakė J. Rogers.
Vaikų motina, žinoma kaip Cat, pirmadienio rytą CNN partnerei RNZ išplatintame pranešime teigė, kad jai „labai palengvėjo, jog šis košmaras vaikams pagaliau baigėsi.“
„Mes jų labai pasiilgome kiekvieną dieną beveik ketverius metus ir laukiame, kada galėsime juos priimti namuose su meile ir rūpesčiu, – rašoma pareiškime. – Tuo pačiu mums liūdna, kaip viskas pasisuko. Visuomet vylėmės, kad vaikai galės būti grąžinti taikiai ir saugiai visiems šeimos nariams.“
Vos prieš dvi savaites policija buvo išplatinusi vaizdo kamerų įrašus, kuriuose, kaip manyta, užfiksuotas T. Phillipsas su vienu iš vaikų per ankstyvą įsilaužimą į parduotuvę tame pačiame miestelyje, kur pirmadienį įvyko šaudynės.
Praėjusių metų birželį policija pasiūlė 80 tūkst. Naujosios Zelandijos dolerių (52 tūkst. JAV dolerių) atlygį už informaciją, kuri padėtų nustatyti šeimos buvimo vietą ir saugų vaikų sugrąžinimą.
T. Phillipso įtariami nusikaltimai apėmė ir ginkluotą banko apiplėšimą 2023 m. gegužę, kai vaizdo kamerose buvo užfiksuoti du asmenys, išvykstantys motociklu su pinigais.
Vyrui jau buvo pateikti kaltinimai dėl apiplėšimo, sužeidimų sukėlimo bei neteisėto šaunamojo ginklo laikymo.
Naujoji ZelandijaPolicijaVaikai
