Iš prabangios jachtos dingusios britės paslaptis: atsirado netikėtas vaizdo įrašas

Naujai paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip susikibusi už rankų pora eina mediniu lieptu palei vandens kraštą po vakaro, praleisto bare JAV Mergelių salose esančioje Šv. Jono saloje.
Jie matomi sėdantys į pripučiamą valtį ir plaukiantys į tamsą Karibų jūroje, link savo prabangios jachtos, kuri stovėjo kitame įlankos gale.
Šie vaizdo kameros įrašai – iki šiol niekada viešai nerodyti ir dabar išskirtinai paskelbti BBC – yra paskutinis užfiksuotas britės Sarm Heslop pasirodymas 2021-aisiais.
Maždaug po šešių valandų policija gavo pranešimą, kad moteris dingo. Buvo baiminamasi, kad S. Heslop paskendo jūroje.
Tuo metu jos vaikinas Ryanas Bane’as teigė, kad ji greičiausiai iškrito už borto arba nuskendo plaukiodama, kol jis miegojo. Policija jo niekada oficialiai neapklausė.
Nepaisant masinės paieškos operacijos, S. Heslop kūnas taip ir nebuvo rastas, o jos dingimas lieka paslaptis.
Portalo BBC tyrėjas praleido mėnesį JAV Mergelių salose ir tyrė šią bylą. Buvo apklausti policijos pareigūnai, kurie vadovavo šiam tyrimui, pakrančių apsaugos tarnyba ir galimi liudininkai.
Draugų apibūdinama kaip „laisva dvasia“, buvusi stiuardesė S. Heslop, kilusi iš Sautamptono, 2019-aisiais išvyko iš Jungtinę Karalystę (JK) perskrosti Atlantą su draugais mažame laive.
„Ji visada ieškodavo naujų iššūkių. Sarm buvo visiškai įprasta imtis kokio nors beprotiško sumanymo“, – portalui BBC pasakojo jos draugė Zan.
Sarm kartu su savo drauge Kate ir jos vaikinu patraukė į Karibus – aplankė Sent Lusiją, Gvadelupę, Dominiką ir Martiniką.
Po septynių mėnesių kelionės S. Heslop sutiko 49 metų amerikietį jachtos kapitoną Ryaną Bane’ą, kuris savo 500 tūkst. svarų sterlingų vertės katamaraną „Siren Song“ nuomodavo turtingiems turistams.
Jie pradėjo draugauti – S. Heslop apsigyveno R. Bane’o jachtoje, ir po trijų mėnesių jų santykiai tapo rimti. Tada moteris nusprendė dirbti virėja laive ir 2021 m. kovo 7 d. baigė savo pirmąją kelionę su klientais.
Tą naktį ji dingo, palikusi pasą, telefoną ir pinigus. Jai buvo 41-eri. Nors S. Heslop draugai ir šeima stengėsi išlaikyti jos istoriją viešumoje bei pasamdė tyrėją, jos mama Brenda sako priėmusi faktą, kad dukra mirusi.
Tačiau jie vis dar bando išsiaiškinti, kas nutiko merginai.
„Mes vis dar negalime tinkamai gedėti. Visi nusipelnome sužinoti, kas jai nutiko, ir parvežti ją namo. Tai tiesiog taip, taip neteisinga“, – teigė Brenda.
Nesutapo laikas
Portalo BBC tyrėjęs, nuvykęs į vietą, kur paskutinį kartą buvo pastebėta S. Heslop, peržiūrėjo stebėjimų kameros įrašą, rodanttį paskutinį S. Heslop pasirodymą, kurio policija iki tol nebuvo viešinusi.
„Mes įstrigę aklavietėje, – prisipažino salų policijos vadovas Stevenas Phillip’as . – Jei kas nors pažiūrėtų į šį vaizdo įrašą, pamatytų ką nors ir praneštų, tai galėtų padėti. Štai kodėl dabar.“
S. Heslop mama jau buvo mačiusi nedidelę įrašo dalį, tačiau draugai – ne. Jie tikėjosi pastebėti ką nors poros elgesyje tą vakarą, kas suteiktų atsakymų.
Tačiau draugai pripažino, kad, vienintelė informacija jame – įlipimo į valtį patvirtinimas, o daugiau jame nėra jokios papildomos informacijos.
Tačiau vaizdo įrašo laiko žymose buvo neatitikimas. JAV pakrančių apsaugos ataskaitose R. Bane’as teigė, kad pora į jachtą grįžo 22:00 vietos laiku.
Tačiau laiko žyma – kurią policija patvirtino esant tikslią – rodo, kad jie išplaukė iš Cruz Bay 20:45 vietos laiku.
Portalas BBC skelbia, kad kelionė pripučiama valtimi iki kitos įlankos užtrunka 5–10 minučių – jie turėjo grįžti iki 21:00.
Tai reiškia, kad yra dingusi viena valanda, kurios R. Bane’as niekada nepaaiškino.
„Laiko juosta kelia įtarimų, ir tai viena priežasčių, kodėl turime pakalbėti su Ryanu“, – pareiškė JAV Mergelių salų policijos komisaras Mario Brooksas.
Tačiau R. Bane’o advokatas Davidas Cattie pareiškė, kad tokia laiko juostos interpretacija yra „neatsakinga“.
M. Brooksas patvirtino, jog R. Bane’as išlieka vieninteliu byloje dominančiu asmeniu.
„Nebuvo jokių įrodymų, kad tą naktį S. Heslop būtų turėjusi kontaktą su kuo nors kitu, išskyrus Ryaną“, – sakė jis.
Nors R. Bane’as niekada viešai nekalbėjo apie šią bylą, jo advokatas sutiko pirmą kartą duoti interviu jo vardu.
Paklaustas, kas nutiko dingus S. Heslop, D. Cattie teigė, jog R. Bane’as manė, kad moteris galėjo susižeisti galvą ir iškristi už borto arba, plaukiodama, dezorientuotis, pasiklysti ir nuskęsti.
Vakaro laiko juostos neatitikimas, pasak jo, tėra galimas klaidingas laiko įvertinimas, patirtas streso metu, kai R. Bane’as bandė surasti dingusią merginą.
R. Bane’as moters dingimą pastebėjo 02:00 vietos laiku. Jo veiksmai po to buvo kritikuojami visų mano kalbintų kapitonų ir ekspertų.
Tuo metu įlankoje buvo dar dvi jachtos. Jų kapitonai portalui BBC patvirtino, kad R. Bane’as jiems nepranešė apie problemą nei tą naktį, nei kitą rytą.
Jie taip pat teigė, jog kapitonai yra mokomi šaukti dingusio žmogaus vardą, siųsti „mayday“ signalą, nedelsiant kviesti pakrančių apsaugą ir perspėti netoliese esančius laivus.
D. Cattie pripažino, kad R. Bane’as nepadarė visko, „ką kapitonas tikrai privalo padaryti“.
„Bet mes čia ne dėl to, kad sakytumėte: Na, Ryanas nesilaikė visų taisyklių. Jūs čia todėl, kad žmonės teigia, jog jis turėjo ryšio su jos dingimu. Tam nėra jokių įrodymų“, – dėstė jis.
Svarbios minutės
Po įvykio duodant parodymus R. Bane’as sakė, kad pabudo, kai įsijungė inkaravimo signalas – jis įspėja, jei valtis nutolsta nuo inkaravimo vietos – ir suprato, kad S. Heslop nebėra jachtoje.
02:44 vietos laiku – praėjus dešimčiai minučių po skambučio – R. Bane’as davė trumpą pareiškimą policijai, kai atplaukė į krantą su valtimi.
Tačiau nuo to momento R. Bane’o pasakojimas skiriasi nuo policijos įrašų.
Jo advokatas tvirtina, jog policija paliko R. Bane’ui įspūdį, kad jie patys susisieks su pakrančių apsauga. Tačiau policijos pareiškimuose rašoma, kad pareigūnai jam liepė paskambinti pačiam.
Praėjo devynios valandos nuo pirminio pranešimo policijai, kol R. Bane’as galiausiai paskambino pakrančių apsaugai – 11:46 vietos laiku.
„Galiausiai atsakomybė visada tenka kapitonui – portalui BBC dėstė JAV pakrančių apsaugos vadas Jan League. – Tuomet kiekviena minutė yra svarbi. Tad devynių valandų laukimas smarkiai sumažina galimybę rasti žmogų vandenyje.“
Pakrančių apsauga pradėjo paieškas praėjus 11 valandų po to, kai policija gavo pirmą pranešimą. Laivai ir sraigtasparnis šukavo vandenį ir pakrantę aplink vietą, kur buvo inkaruota „Siren Song“.
Pasak J. League, labai reta, kad kas nors iškristų už borto ir kūnas niekada nebūtų rastas.
„Per trejus metus, kai čia dirbu, yra buvę žmonių, iškritusių už borto, bet kūno niekada nepraradome“, – dėstė jis.
R. Bane’as pasinaudojo JAV Konstitucijos Ketvirtąja pataisa – kuri draudžia nepagrįstą valdžios kratą ir turto paėmimą – kad blokuotų kriminalistų komandą nuo savo jachtos paieškos.
Vienintelė atlikta paieška buvo pirminė pakrančių apsaugos saugumo patikra.
R. Bane’as taip pat pasinaudojo Penktąja pataisa – teise neduoti parodymų, kurie gali jį inkriminuoti – atsisakydamas atsakinėti į policijos klausimus.
Jo advokatas D. Cattie sakė, kad patarė klientui naudotis šiomis teisėmis.
„Vienas dalykas, kurį išmoksti būdamas advokatu – daug žmonių, neturėjusių ką slėpti ir nepadariusių nieko blogo, tiesiog labai nori bendradarbiauti, o galiausiai atsiduria kalėjime už tai, ko nepadarė“, – teigė jis.
Praėjus penkioms savaitėms po pranešimo apie S. Heslop dingimą, R. Bane’as paliko JAV Mergelių salas. Jis niekada nebegrįžo. Vėliau bandė parduoti jachtą.
Baisiausia patirtis
Portalas BBC, norėdamas išsiaiškinti, koks žmogus buvo Ryanas Bane’as, susisiekė su jo buvusia žmona Cori Stevenson.
Pasak jos, jie susituokė 2008-aisiais, o 2011-aisiais po vestuvių vakarėlio jis ją užpuolė.
„Jis parbloškė mane ant žemės, griebė už plaukų ir daužė galvą į grindis, – teigė ji. – Man sulaužė priekinius dantis. Jis mane smaugė, kol netekau sąmonės.“
„Kai jis keistai įniršdavo, jo akys tapdavo visiškai juodos, – pridūrė ji. – Tai buvo turbūt baisiausia. Pagalvojau – šiandien aš mirsiu.“
Ryanas Bane’as buvo nuteistas už paprastą smurtinį išpuolį – jam skirta 60 dienų bausmė. Pora išsiskyrė 2014 m.
Advokatas D. Cattie pripažino, kad R. Bane’as buvo nuteistas už šį vieną atvejį, tačiau pridūrė: „Nėra jokių įrodymų, kad jis kada nors buvo smurtavęs prieš Sarm.“
S. Heslop byla vis dar klasifikuojama kaip dingusio asmens, tačiau draugai ir šeima nori, kad ji būtų perklasifikuota į nužudymo bylą be kūno. Jie sako, kad tuomet policija galėtų tęsti tyrimą plačiau.
Šeimos pasitelktas buvęs Londono policijos pareigūnas Davidas Johnstonas teigė, kad jei Sarm būtų dingusi JK, byla nuo pat pradžių būtų laikyta tikėtinu nusikaltimu.
Įrodymų elementai, jo teigimu, „būtų buvę pakankami, kad R. Bane’as labai greitai būtų sulaikytas ir apklaustas“.
JAV Mergelių salų policija teigia vis dar siekianti suteikti šiai bylai pabaigą ir ketinanti sekti visas užuominas.
Tuo tarpu R. Bane’o advokatas pabrėžė, kad jo klientui niekada nebuvo pateikti jokie kaltinimai, o teismas nėra išdavęs orderio jo atžvilgiu.
D. Cattie sakė pranešęs policijai ir JAV generalinio prokuroro tarnybai, kad jei R. Bane’as būtų reikalingas JAV Mergelių salose, jis grįžtų savanoriškai.
Nors policija sako, kad byla įstrigusi aklavietėje, S. Heslop draugai ir šeima žada nepasiduoti.
„Ji buvo mano gyvenimo meilė, mano mažoji mergaitė. Žinojimas, kad jos daugiau nepamatysiu – tai tiesiog laužo širdį, – sakė jos mama Brenda. – Bet dabar esu stipresnė, darysiu viską, ką galiu, ir niekada nepasiduosiu.“
