Meksikoje per avariją žuvo mažiausiai 15 žmonių

Jukatano valstijos saugumo sekretoriatas pranešė, kad greitkelyje tarp Meridos ir Kampečės miestų apvirto ir į lengvąjį automobilį bei sunkvežimį, kuriuo važiavo statybų darbuotojai, atsitrenkė krovininis vilkikas.
„Patvirtintais duomenimis, įvykio vietoje žuvo penkiolika žmonių, įskaitant sunkvežimio vilkiko vairuotoją“, – teigiama socialiniuose tinkluose paskelbtame sekretoriato pranešime, kuriame taip pat nurodoma, kad avarijos metu du žmonės buvo sužeisti.
Per mažiau nei savaitę tai jau trečias toks šalyje įvykęs incidentas, per kurį žuvo daug žmonių.
Pirmadienį centrinėje Meksikos dalyje krovininiam traukiniui susidūrus su dviaukščiu autobusu žuvo 10 žmonių, dar 41 žmogus buvo sužeistas.
Dar po dviejų dienų Meksikoje apvirto ir sprogo sunkvežimis, gabenęs beveik 50 000 litrų dujų. Šeštadienį atnaujintais duomenimis, ano incidento metu trylika žmonių žuvo, o dešimtys patyrė sunkius nudegimus.