JK aristokratei ir jos partneriui gresia kalėjimas dėl mažametės dukters mirties

38-erių Constance Marten ir 51-erių Markas Gordonas buvo suimti po 2023 m. sausį ir vasarį septynias savaites trukusios policijos paieškos, kurios metu jie gyveno palapinėje.
Liepos mėnesį pora buvo nuteista Londono Old Bailey centriniame baudžiamųjų bylų teisme, kur, kitai prisiekusiųjų komisijai nesugebėjus priimti nuosprendžio dėl kaltinimo netyčine žmogžudyste, buvo pakartotinai nagrinėjama jų byla.
Po to, kai vaikų globos tarnybos paėmė kitus keturis jų vaikus, C. Marten ir M. Gordonas ėmė slapstytis nuo teisėsaugos, kad išsaugotų savo dukrą Victorią.
Galiausiai po dviejų mėnesių pora buvo suimta Braitone, pietinėje Anglijos pakrantėje.
Dar po keleto dienų, smarkiai suiręs mažylės Victorios kūnelis buvo rastas susuktas į pirkinių maišelį daržovių lysvėje.
Porai taip pat gresia bausmė už trukdymą bylos nagrinėjimui, vaiko gimimo nuslėpimą ir žiaurų elgesį su vaiku.
C. Marten policijai sakė, kad Victoria mirė, užmigusi palapinėje, kai ji laikė ją priglaudusi prie savęs po striuke.
Po to, kai buvo paskelbtas nuosprendis šios poros byloje, Londono policijos detektyvas inspektorius Lewisas Basfordas sakė, kad dėl šių asmenų „savanaudiškų veiksmų“ mirė „naujagimis, kuriam prieš akis buvo visas gyvenimas“.
Jo teigimu, šiuo apkaltinamuoju nuosprendžiu pateisinamas valdžios institucijų sprendimas paimti globon kitus keturis C. Marten vaikus.
Turtingoje ir privilegijuotoje šeimoje gimusi C. Marten užaugo 25 kambarių dvare Dorsete, pietvakarinėje Anglijos dalyje.
Jos aristokratai tėvai ir giminės turėjo glaudžių ryšių su karališkąja šeima. Jos močiutė vaikystėje buvo amžinatilsį karalienės Elžbietos II draugė, karalienės pažu vaikystėje dirbo ir C. Marten tėvas.
M. Gordonas – priešingai, ankstyvuoju savo gyvenimo etapu jokių privilegijų neturėjo ir buvo linkęs smurtauti.
1989 m., būdamas keturiolikos, jis Floridoje daugiau nei keturias valandas prieš jos valią laikė moterį ir ją išprievartavo, grasindamas jai „peiliu ir gyvatvorių žirklėmis“, Londono teismui sakė prokurorai.
Po to įvykio nepraėjus nė mėnesiui, jis įsibrovė į dar vienus namus ir įvykdė dar vieną nusikaltimą, susijusį su sumušimu sunkinančiomis aplinkybėmis.
Jis buvo nuteistas kalėti 40 metų, tačiau į laisvę išėjo po 22.
2017 m. M. Gordonas buvo nuteistas ir už dviejų policijos pareigūnių užpuolimą Velse esančiuose gimdymo namuose, kur Marten, prisidengdama suklastota tapatybe, pagimdė pirmąjį jųdviejų vaiką.