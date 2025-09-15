M. Rubio žada tvirtą paramą Izraeliui siekiant įgyvendinti tikslus Gazos Ruože

„Gazos Ruožo žmonės nusipelnė geresnės ateities, tačiau ta geresnė ateitis negali prasidėti, kol „Hamas“ nebus sunaikinta“, – žurnalistams greta ministro pirmininko Benjamino Netanyahu sakė M. Rubio.
„Galite tikėtis tvirtos mūsų paramos ir įsipareigojimo, kad tai taptų realybe“, – pridūrė jis.
B. Netanyahu savo ruožtu pažymėjo, kad M. Rubio vizitas siunčia „aiškią žinią“, jog Jungtinės Amerikos Valstijos palaiko Izraelį, ir išgyrė prezidentą Donaldą Trumpą už jo paramą, pavadindamas jį „geriausiu Izraelio kada nors turėtu draugu“.
M. Rubio taip pat nurodė, kad Vakarų šalių planai pripažinti Palestinos valstybę „padrąsino“ „Hamas“.
„Jie daugiausia yra simboliniai – iš tikrųjų jie neturi jokio poveikio priartinant mus prie Palestinos valstybės. Vienintelis jų poveikis yra tas, kad jie leidžia „Hamas“ jaustis drąsesnei“, – tvirtino jis.
M. Rubio sakė, kad pasikalbės su B. Netanyahu apie Izraelio planus užimti Gazos miestą ir vyriausybės kalbas apie kai kurių okupuoto Vakarų Kranto dalių aneksiją, tikintis užkirsti kelią Palestinos valstybės sukūrimui.
Anot M. Rubio, D. Trumpas nori, kad karas Gazos Ruože būtų „užbaigtas“, – tai reikštų įkaitų paleidimą ir užtikrinimą, kad „Hamas“ „nebekeltų grėsmės“.
Tačiau derybas praėjusią savaitę apsunkino D. Trumpo administraciją nustebinusi Katare surengta Izraelio ataka prieš „Hamas“ lyderius, kurie susitiko aptarti naują JAV pasiūlymą dėl paliaubų Gazos Ruože.
Pirmadienį per Izraelio oro smūgius Gazos Ruože žuvo dar 17 žmonių, pranešė šios teritorijos civilinės gynybos agentūros atstovas Mahmudas Bassalas.
Kadangi Gazos Ruože žiniasklaidai taikomi apribojimai ir kyla sunkumų norint patekti į daugelį teritorijų, naujienų agentūra AFP negali nepriklausomai patikrinti civilinės gynybos agentūros ar Izraelio kariuomenės pateikiamų skaičių ir detalių.
„Amžinoji sostinė“
„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad Izraelis stumia daugiau gyventojų į jau ir taip perpildytą Al Mavasį, kur trūksta būtiniausių dalykų, tokių kaip maistas ir vanduo, ir kur plinta ligos.
Karas prasidėjo po to, kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ smogikai užpuolė Izraelio pasienio bendruomenes. Dėl to žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civiliai, rodo oficialiais duomenimis paremti AFP skaičiavimai.
Per atsakomąją Izraelio kampaniją Gazos Ruože žuvo mažiausiai 64 871 žmogus, tai taip pat daugiausia civiliai, skaičiuoja sveikatos apsaugos ministerija, kurios duomenis Jungtinės Tautos laiko patikimais.
D. Trumpas, kuris jau daug metų uoliai gina B. Netanyahu, sekmadienį dar kartą pareiškė paramą Katarui, kurio teritorijoje yra įsikūrusi didžiausia JAV oro bazė visame regione ir kuris dėmesingai stengėsi įsiteikti JAV prezidentui, be kita ko, padovanodamas prabangų lėktuvą.
„Kataras yra labai puikus sąjungininkas. Izraelis ir visi kiti – mes turime būti atsargūs. Turime būti atsargūs atakuodami žmones“, – tikino D. Trumpas.
Kataras kartu su Egiptu ir JAV vadovavo pastangoms tarpininkauti tarp Izraelio ir „Hamas“.
Tačiau JAV neprisijungė prie Europos valstybių, spaudžiančių Izraelį nutraukti puolimą, nes jos baiminasi, kad tai dar labiau pablogins jau ir taip sudėtingą humanitarinę krizę Gazos Ruože.
Nepaisydamas prieštaravimų, išsakytų dėl smūgio Katare, M. Rubio sekmadienį pradėjo vizitą labai simboliniu paramos pademonstravimu: jis prisijungė prie B. Netanyahu prie Raudų sienos – švenčiausios vietos, kurioje žydams leidžiama melstis.
Lydimas M. Rubio, B. Netanyahu sakė, kad Izraelio ir JAV aljansas „dar niekada nebuvo toks stiprus“.
Uolus katalikas M. Rubio vėliau pareiškė, kad jo vizitu buvo pademonstruotas jo įsitikinimas, jog Jeruzalė yra „amžinoji (Izraelio) sostinė“.
Iki pirmosios D. Trumpo kadencijos prezidento poste JAV lyderiai vengė tokių atvirų pareiškimų, remiančių Izraelio suverenitetą ginčijamoje Jeruzalėje, kuri yra šventa musulmonams ir krikščionims. D. Trumpas, atsiribodamas nuo didžiosios pasaulio dalies, į Jeruzalę perkėlė JAV ambasadą.
Prieštaringai vertinamas tunelis
M. Rubio pirmadienį turėtų dalyvauti religiniams turistams skirto tunelio, besidriekiančio po palestiniečių Silvano rajonu ir vedančio į šventas vietas, atidaryme. Šis projektas pakurstė palestiniečių gyventojų nuogąstavimus, kad jis gali dar labiau sumažinti jų buvimą, leisdamas izraeliečiams apeiti palestiniečius ir galbūt keldamas pavojų fiziniams jų namų pamatams.
63-ejų Silvano bendruomenės atstovas Fakhri Abu Diabas sakė, kad M. Rubio verčiau turėtų atvykti apžiūrėti namus, kuriuos Izraelis nugriovė per, pasak palestiniečių, tikslinę jų naikinimo kampaniją.
„Užuot stojusios į tarptautinės teisės pusę, Jungtinės Valstijos eina ekstremistų ir kraštutinių dešiniųjų keliu ir ignoruoja mūsų istoriją“, – dėstė jis.
M. Rubio ėmėsi menkinti politinius padarinius ir pavadino tai „viena svarbiausių archeologinių vietų visame pasaulyje“.
