Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Žiniasklaida: į Lietuvą atsisakęs vykti Baltarusijos politinis kalinys M. Statkevičius – vėl kalėjime

2025 m. rugsėjo 15 d. 12:24
Baltarusijos politinis kalinys Mikola Statkevičius, kuris rugsėjo 11 dieną buvo paleistas kartu su dar 51 žmogumi ir deportuojamas į Lietuvą, bet atsisakė palikti Baltarusiją, vėl atsidūrė Glubokovo kalėjime, pirmadienį pranešė baltarusių opozicinis portalas „Naša Niva“, remdamasis „patikimu šaltiniu“.
Daugiau nuotraukų (1)
69-metis buvęs kandidatas į Baltarusijos prezidentus M. Statkevičius rugsėjo 11 dieną, kai buvo bandoma jį deportuoti, liudininkų teigimu, išspyrė autobuso duris ir išlipo neutralioje zonoje tarp Baltarusijos ir Lietuvos.
Kurį laiką politiką buvo galima matyti pasienio kamerų vaizduose, po to jį nežinoma kryptimi išsivežė kaukėti žmonės. Jis negrįžo namo į Minską, jo buvimo vieta kurį laiką buvo nežinoma.
M. Statkevičius buvo suimtas dar prieš 2020 m. prezidento rinkimus ir nuteistas 14-ai metų, o pastaruosius 2 metus ir 7 mėnesius buvo laikomas izoliuotas Glubokovo kalėjime ir negalėjo bendrauti su išoriniu pasauliu.
„Sugrįžimo komisijos“ narys Jurijus Voskresenskis interviu portalui „Zerkalo“ sakė, kad M. Statkevičius „grįš atgal į bausmės atlikimo vietą“ ir vėl bus izoliuotas, nes „nepriėmė malonės“. Propagandistas mano, kad „galbūt buvo pakeistas dekretas, iš kurio jis buvo išbrauktas, ir jis grįš į bausmės atlikimo vietą“.
Pasak opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos, šalies demokratinės jėgos kreipėsi į amerikiečių partnerius su prašymu išsiaiškinti situaciją su M. Statkevičiumi.
LietuvaBaltarusijapolitinis kalinys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.