Europos Komisija paskelbs pasiūlymus dėl sankcijų Izraeliui

Ar pasiūlymui dėl prekybos lengvatų sustabdymo bus gautas reikiamas ES šalių narių tarybos pritarimas, neaišku. Pati U. von der Leyen praėjusį trečiadienį pripažino suprantanti, kad bus sudėtinga rasti tam daugumą.
ES yra smarkiai susiskaldžiusi dėl elgesio su Izraeliu. Iki šiol net nėra reikiamos balsų daugumos, kad būtų priimtas jau liepos mėnesį pateiktas Komisijos pasiūlymas nutraukti dalį bendradarbiavimo pagal mokslinių tyrimų programą „Horizon Europe“. Be kita ko, šiai priemonei priešinasi Vokietija, argumentuodama, kad ji nėra pakankamai tikslinga. Kita vertus, pavyzdžiui, Ispanijos vyriausybė ES veiksmus laiko pernelyg neryžtingais.
Komentuodamas Izraelio sausumos operaciją Gazos mieste, ES užsienio politikos įgaliotinės Kajos Kallas atstovas sakė, kad ES ne kartą ragino Izraelį neintensyvinti operacijos Gazos mieste, nes tai reikš daugiau sugriovimų, daugiau žuvusiųjų ir daugiau perkeltų žmonių. „Pats metas nutraukti smurto, griovimų ir kančių ratą“, – teigė jis.
