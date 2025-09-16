JT tyrėjai: Izraelis Gazoje vykdo genocidą

Naujoje ataskaitoje teigiama, kad yra pagrįstų priežasčių daryti išvadą, jog nuo karo su „Hamas“ pradžios 2023 m. buvo įvykdyti keturi iš penkių tarptautinėje teisėje apibrėžtų genocido veiksmų: žudomi grupės nariai, jiems padaryti sunkūs kūno ir psichiniai sužalojimai, tyčia sudarytos sąlygos, kuriomis siekiama sunaikinti grupę, ir užkirstas kelias gimdymui.
Kaip genocidinių ketinimų įrodymus ataskaitoje nurodomi Izraelio vadovų pareiškimai ir Izraelio karinių pajėgų elgesio modelis.
Izraelio užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad kategoriškai atmeta ataskaitą ir pasmerkė ją kaip „iškreiptą ir melagingą“.
Izraelio atstovas spaudai apkaltino tris komisijos ekspertus, kad jie yra „Hamas pakalikai“ ir „visiškai pasikliauja „Hamas“ melu, kurį kiti pakartoja ir pateikia kaip tiesą“, nors jis „jau buvo visiškai paneigtas“.
„Priešingai nei teigiama ataskaitoje, „Hamas“ yra ta pusė, kuri bandė vykdyti genocidą Izraelyje – nužudė 1200 žmonių, išprievartavo moteris, sudegino gyvas šeimas ir atvirai paskelbė savo tikslą nužudyti visus žydus“, – pridūrė jis.
Izraelio kariuomenė pradėjo kampaniją Gazoje, reaguodama į beprecedentį „Hamas“ vadovaujamą išpuolį prieš pietų Izraelį 2023 m. spalio 7 d., kurio metu buvo nužudyta apie 1200 žmonių, o 251 paimti įkaitais.
Nuo tada Izraelio išpuoliai Gazoje nusinešė mažiausiai 64 905 žmonių gyvybes, kaip teigia teritorijos „Hamas“ vadovaujama sveikatos apsaugos ministerija.
Be to, didžioji dalis gyventojų buvo kelis kartus priverstinai perkelta iš savo gyvenamųjų vietų, daugiau nei 90 proc. namų yra apgadinti arba sunaikinti, sveikatos priežiūros, vandens tiekimo, sanitarijos ir higienos sistemos žlugo, o JT remiami maisto saugos ekspertai paskelbė bado padėtį Gazos mieste.
2021 m. JT Žmogaus teisių taryba įsteigė Nepriklausomą tarptautinę tyrimo komisiją dėl okupuotos palestiniečių teritorijos, kad ji tirtų visus įtariamus tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės pažeidimus.
Trijų narių ekspertų komisijai pirmininkauja Navi Pillay, buvusi JT žmogaus teisių vadovė iš Pietų Afrikos Respublikos, kuri buvo tarptautinio tribunolo Ruandos genocidui tirti pirmininkė.
Naujausioje komisijos ataskaitoje teigiama, kad Izraelio valdžios institucijos ir Izraelio pajėgos įvykdė keturis iš penkių genocido aktų, apibrėžtų 1948 m. Genocido konvencijoje, prieš nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę – šiuo atveju palestiniečius Gazos ruože:
Grupės narių žudymas, atakuojant saugomus objektus; civilių ir kitų saugomų asmenų taikymas; ir tyčinis sąlygų, sukeliančių mirtį, sukūrimas.
Grupės nariams daroma didelė fizinė ar psichinė žala, tiesiogiai atakuojant civilius ir saugomus objektus; sunkus kalinių kankinimas; priverstinis perkėlimas; ir aplinkos niokojimas.
Tyčinis gyvenimo sąlygų sukūrimas, skirtas visiškai ar iš dalies sunaikinti grupę, sunaikinant palestiniečiams būtinas struktūras ir žemę; medicininių paslaugų sunaikinimas ir prieigos prie jų atėmimas; priverstinis perkėlimas; būtinos pagalbos, vandens, elektros ir kuro tiekimo palestiniečiams blokavimas; reprodukcinis smurtas; ir konkrečios sąlygos, turinčios įtakos vaikams.
Priemonės, skirtos gimstamumui mažinti, prisimenant 2023 m. gruodžio mėn. ataką prieš didžiausią Gazos vaisingumo kliniką, kurios metu, kaip pranešama, buvo sunaikinta apie 4 000 embrionų ir 1 000 spermos mėginių bei neapvaisintų kiaušinėlių.
Tam, kad būtų įvykdytas teisinis genocido apibrėžimas pagal Genocido konvenciją, taip pat turi būti nustatyta, kad kaltininkas įvykdė bet kurią iš šių veikų, turėdamas konkretų ketinimą sunaikinti visą grupę arba jos dalį.
Komisija teigia išanalizavusi Izraelio vadovų pasisakymus ir teigia, kad prezidentas Isaacas Herzogas, ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir buvęs gynybos ministras Yoavas Gallantas „kurstė vykdyti genocidą“.
Jame taip pat teigiama, kad „genocido ketinimai buvo vienintelė pagrįsta išvada“, kurią buvo galima padaryti iš Izraelio valdžios institucijų ir saugumo pajėgų elgesio Gazos ruože modelio.
Komisija teigia, kad šis elgesys apima tyčinį neregėto skaičiaus palestiniečių nužudymą ir sunkų sužalojimą naudojant sunkiąją amuniciją, sistemingus ir plačiai paplitusius išpuolius prieš religinius, kultūrinius ir švietimo objektus, Gazos ruožo apsiausties įvedimą ir gyventojų marinimą badu.
Izraelio vyriausybė tvirtina, kad jos pastangos nukreiptos tik į „Hamas“ pajėgumų sunaikinimą, o ne į Gazos gyventojus. Ji teigia, kad jos pajėgos veikia pagal tarptautinę teisę ir imasi visų įmanomų priemonių, kad sumažintų žalą civiliams gyventojams.
„Jau 2023 m. spalio 7 d. ministras pirmininkas B. Netanyahu pažadėjo „visose vietose, kur yra dislokuotas, slepiasi ir veikia „Hamas“, tą nuodėmingą miestą paversti griuvėsiais“, – sakė N. Pillay interviu BBC.
„Jo naudojama frazė „nuodėmingas miestas“ tame pačiame pareiškime reiškė, kad jis visą Gazos miestą laikė atsakingu ir keršto taikiniu.
Jis palestiniečiams pasakė: „Išvykite dabar, nes mes visur veiksime jėga“.
„Mums prireikė dvejų metų, kad surinktume visus veiksmus ir nustatytume faktines aplinkybes, patikrintume, ar tai įvyko... Tik faktai gali tai įrodyti. Ir Genocido konvenciją galima taikyti tik tuo atveju, jei tie veiksmai buvo atlikti su šia intencija“, – pridūrė N. Pillay.
Komisija teigia, kad Izraelio politinių ir karinių lyderių veiksmai yra „priskirtini Izraelio valstybei“ ir kad todėl valstybė „atsako už tai, kad nesugebėjo užkirsti kelio genocidui, genocido vykdymui ir nesugebėjo nubausti genocido vykdytojų“.
Ji taip pat įspėja, kad pagal Genocido konvenciją visos kitos šalys turi nedelsiant imtis visų turimų priemonių, kad „užkirstų kelią genocido nusikaltimui ir nubaustų už jį“. Jei jos to nepadarys, jos gali būti laikomos bendrininkėmis.
„Mes dar nesame pasiekę tokio etapo, kad galėtume įvardyti šalis kaip bendrininkes ar genocido bendrininkes. Tačiau tai yra šios komisijos nuolatinis darbas. Jie tai pasieks“, – sakė N. Pillay.
Kelios tarptautinės ir Izraelio žmogaus teisių organizacijos, nepriklausomi JT ekspertai ir mokslininkai taip pat apkaltino Izraelį genocidu prieš palestiniečius Gazos ruože.
Tuo tarpu Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT) nagrinėja Pietų Afrikos Respublikos iškeltą bylą, kurioje Izraelio pajėgos kaltinamos genocidu. Izraelis šią bylą pavadino „visiškai nepagrįsta“ ir grindžiama „šališkais ir melagingais teiginiais“.
Parengta pagal BBC inf.
Jungtinės tautosgenocidasGazos Ruožas
