M. Rubio abejoja, ar karą Gazoje pavyks užbaigti diplomatinėmis priemonėmis

2025 m. rugsėjo 16 d. 07:25
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio suabejojo galimybe diplomatinėmis priemonėmis užbaigti karą Gazos Ruože.
Pirmadienį per savo kelionę į Izraelį duodamas interviu televizijos kanalui „Fox News“, M. Rubio sakė, kad konfliktas gali baigtis tik tuo atveju, jei bus paleisti visi įkaitai ir palestiniečių smogikų grupuotė „Hamas“ nustos egzistuoti kaip ginkluota jėga, kelianti grėsmę Gazos Ruožui.
„Idealiu atveju, tobulame pasaulyje, tai būtų pasiekta diplomatiniu susitarimu, – sakė M. Rubio. – „Hamas“ sutiktų nusiginkluoti ir išsiskirstyti, taip pat sutiktų nedelsiant paleisti visus įkaitus bei perduoti žuvusiųjų kūnus.“
„To nenutiko“, – pridūrė jis. „Taigi, jei tai nesibaigs tokiu būdu, tai teks užbaigti karine operacija“, – pareiškė M. Rubio, pažymėdamas, kad, jo nuomone, pats Izraelis nenori rinktis šio kelio.
Po vizito Izraelyje M. Rubio planuoja vykti į Katarą ir susitikti su šios Persijos įlankos valstybės emyru Tamimu bin Hamadu al Thaniu.
Po to, kai Izraelis Kataro sostinėje Dohoje sudavė smūgį „Hamas“ lyderiams, M. Rubio ketina dar kartą patvirtinti, kad JAV remia Kataro saugumą ir suverenitetą, pranešė Valstybės departamentas.
Sekretorius taip pat „padėkos Katarui už jo neįkainojamą vaidmenį tarpininkaujant tarp Izraelio ir „Hamas“, – teigiama departamento pranešime.
Kataras kartu su JAV ir Egiptu tarpininkauja kare tarp Izraelio ir „Hamas“. Deja, pastangos susitarti dėl paliaubų Gazos Ruože ir įkaitų paleidimo jau kelis mėnesius stringa.
