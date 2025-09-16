M. Rubio po Izraelio smūgio prašo Kataro likti tarpininku

M. Rubio per trumpą ir paskubomis suplanuotą apsilankymą Dohoje spaudė ranką emyrui šeichui Tamimui bin Hamadui Al Thaniui jo biure, o vėliau pradėjo uždaras derybas su jo padėjėjais. Lankydamasis kaip tik tuo metu, kai Izraelis pradėjo sausumos puolimą Gazos mieste, M. Rubio pesimistiškai vertino susitarimą dėl paliaubų, tačiau pažymėjo, kad Kataras yra unikalioje padėtyje ir gali padėti.
„Ketiname prašyti Kataro ir toliau daryti tai, ką jie darė, ir mes labai vertiname konstruktyvų vaidmenį bandant tai užbaigti“, – žurnalistams sakė M. Rubio, išskrisdamas į Dohą iš Tel Avivo Ben Guriono oro uosto.
„Akivaizdu, kad jie turi nuspręsti, ar nori tai daryti po praėjusios savaitės įvykių, ar ne, bet mes norime, jog jie žinotų, kad jei pasaulyje yra tokia šalis, kuri galėtų padėti tai užbaigti derybų keliu, tai yra Kataras“, – kalbėjo jis.
M. Rubio Katare nusileido praėjus dienai po to, kai Dohoje vykusio arabų ir musulmoniškų šalių viršūnių susitikimo dalyviai pasmerkė Izraelį dėl minėtų smūgių, kurie sukėlė įtampą tarp Persijos įlankos arabų šalių ir JAV.
Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas antradienį savo ruožtu taip pat pasmerkė Izraelio smūgį Dohoje ir pažymėjo, kad tai yra „šokiruojantis tarptautinės teisės pažeidimas, išpuolis prieš taiką ir stabilumą regione ir smūgis visame pasaulyje vykstančių tarpininkavimo ir derybų procesų integralumui“.
Persijos įlankos arabų šalių bendradarbiavimo tarybos vadovas pirmadienį Dohoje paragino Vašingtoną „pasinaudoti savo svertais ir įtaka“ Izraeliui pažaboti.
M. Rubio sakė, kad, nepaisydamos Izraelio karinių veiksmų, Jungtinės Valstijos bendradarbiaus su Kataru, jog netrukus būtų užbaigtas gynybos susitarimas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams Vašingtone pareiškė, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu daugiau „nesmogs“ Katarui. M. Rubio tokių komentarų Izraelyje neišsakė. Kalbėdamas šalia B. Netanyahu, M. Rubio santūriai gyrė Katarą ir nurodė, kad po smūgio svarbu žvelgti į priekį.
Nesuderinami JAV santykiai
Pasitelkdamas retoriką, kuri taip pat nėra viešai naudojama Izraelyje, Valstybės departamento atstovas Tommy Piggottas pareiškė, kad M. Rubio Dohoje „po Izraelio smūgio dar kartą patvirtins visišką Amerikos paramą Kataro saugumui ir suverenitetui“.
Kataras yra diplomatijos, kuria siekiama tarpininkaujant užbaigti beveik dvejus metus Gazos Ruože vykstantį karą, centre, o Izraelis smūgį sudavė tuo metu, kai „Hamas“ lyderiai rinkosi aptarti naują JAV pasiūlymą dėl paliaubų.
Katare yra įsikūrusi didžiausia JAV oro bazė Artimuosiuose Rytuose. Vašingtonas šį nedidelį dujų turtingą emyratą laiko svarbiu NATO nepriklausančiu sąjungininku, o Kataras savo ruožtu dėmesingai stengiasi įsiteikti D. Trumpui ir, be kita ko, padovanojo jam prabangų lėktuvą. Tačiau tik nedaug šalių palaiko glaudesnius santykius su JAV, nei Izraelis, kuris susilaukia tvirtos Vašingtono paramos, nepaisant tarptautinės kritikos jo kampanijai Gazos Ruože.
B. Netanyahu pabrėžė, kad jo vyriausybė prisiima „visą atsakomybę“ už ataką Dohoje, „nes mes manome, jog teroristams neturėtų būti suteikiamas prieglobstis“.
Remiantis pranešimais, prieš spalio 7-osios „Hamas“ išpuolį, kuris sukėlė Gazos karą, Izraelis ir JAV tyliai skatino Dohos vaidmenį, įskaitant milijonų dolerių pervedimą „Hamas“, tikintis palaikyti stabilumą Gazos Ruože. 2012 m. Kataras su JAV palaiminimu sutiko priimti „Hamas“ politinį biurą. JAV ir Izraelis laikė Katarą geresne vieta stebėti „Hamas“ ir neleisti smogikams įsikurti Irane, kuris atvirai remia šią grupuotę.
