„Zapad-2025“ fiasko: vietoje galios demonstracijos – išsipūtusi lėktuvo imitacija

Antradienį, rugsėjo 17 d., baigėsi aktyvioji „Zapad-2025“ fazė, kurioje dalyvavo jungtinės Rusijos ir Baltarusijos pajėgos. Kareiviai treniravosi, be kita ko, užimti Suvalkų koridorių.
Kulminacija tapo pratybos Mulino poligone Nižnij Novgorodo srityje, kurias asmeniškai stebėjo Vladimiras Putinas.
Tačiau užuot sukūrę įspūdingą galios demonstraciją, viename Gynybos ministerijos parengtame reportaže stebėtojai pastebėjo vaizdą, kurio Kremlius, matyt, norėjo rodyti pasauliui.
Rusijos gynybos ministerija specialiai parengė medžiagą žiniasklaidai, kad parodytų kariuomenės modernumą ir pasirengimą. Tačiau viename per televiziją transliuotame įraše komentatoriai pastebėjo rimtą kliurką.
Anot ministerijos, Šiaurės laivyno aviacijos korpusas treniravosi greitai evakuoti techniką iš Arkties oro bazės, kurią „atakuoja“ imituojamas priešininkas. Kariai turėjo saugiai perdislokuoti 20 įvairių tipų lėktuvų ir sraigtasparnių.
Įraše buvo demonstruojami modernūs orlaiviai, tokie kaip Su-30SM, Su-33, Su-24M ar MiG-29K. Tačiau fone pastebėta netikėta detalė – pripučiama Su-33 „Flanker“ imitacija.
Rusijos kariuomenė tokias imitacijas naudoja jau daugelį metų, siekdama suklaidinti potencialų priešą.
Šįkart imitacija buvo blogai paruošta – atrodė menkai pripūsta, todėl priminė nerimtos išvaizdos konstrukciją. Internautai netruko ironiškai komentuoti: „Serga depresija“, „Atrodo liūdnas“, „Turėjo sunkią dieną“.
Su-33 „Flanker-D“ yra Su-27 denio versija, pritaikyta operacijoms nuo lėktuvnešių. Jis aprūpintas R-27 ir R-73 oro mūšių raketomis bei 30 mm kalibro patranka. Reportaže, kurį parengė Rusijos gynybos ministerija, buvo matyti tikras Su-33 su borto numeriu „79“ ir žymeniu RF-33701, riedantis pakilimo taku Severomorske per „Zapad-2025“ pratybas.
Būtent jo fone ir pastebėta pripučiamas maketas, kuris, užuot sustiprinęs Rusijos kariuomenės įvaizdį, tapo aiškiu aplaidumo simboliu.
RusijaVladimiras PutinasBaltarusija
