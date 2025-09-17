Ką reiškia V. Putino pasirodymas „Zapad“ pratybose ir karinė uniforma: analitikai rodo ir į Baltijos šalis

Trečiadienį paskutinę „Zapad-2025“ pratybų dieną V. Putinas asmeniškai apsilankė Mulino poligone, esančiame Žemutinio Naugardo srityje, kur vyko paskutinė manevrų fazė. Rusijos vadovas vilkėjo karinę uniformą.
Analitikai pažymi, kad tai – tik antras kartas nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, kai V. Putinas viešame renginyje pasirodė vilkėdamas karinę aprangą. Pirmą kartą jis karinę uniformą dėvėjo apsilankymo Kursko srityje metu 2025-ųjų kovą.
Pasak ISW, V. Putino pasirodymas vilkint karinę uniformą trečiadienį gali būti bandymas „demonstruoti Rusijos ir Baltarusijos karinę galią Kremliui neseniai paaštrinus tiek karinius veiksmus, tiek retoriką prieš NATO valstybes, besiribojančias su Rusija“.
Ataskaitoje pabrėžiama, kad ši žinutė skirta Lenkijai, Norvegijai, Baltijos valstybėms ir Suomijai, kurioms Kremlius pastaruoju metu nuolat grasina.
ISW duomenimis, kartu su V. Putinu pratybose dalyvavo gynybos ministras Andrejus Belousovas ir jo pavaduotojai.
Manevruose dalyvavo Leningrado ir Maskvos karinių apygardų daliniai, oro-kosminės ir desantininkų pajėgos, Rusijos laivynas, taip pat Baltarusijos kariai, veikę kaip Sąjunginės valstybės jungtinės Regioninės pajėgų grupės dalis.
V. Putinas pareiškė, kad iš viso pratybose dalyvavo apie 100 tūkst. karių, tarp jų – kariškiai iš šešių užsienio valstybių. Vėliau Rusijos vadovas susitiko su karinių atstovų delegacijomis iš Bangladešo, Indijos, Burkina Faso, Kongo Demokratinės Respublikos, Malio ir Irano.
RusijaVladimiras PutinasZapad
