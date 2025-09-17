Latvijoje sulaikytas įtariamas Rusijos šnipas

Valstybės saugumo tarnybos (VDD) duomenimis, įtariamasis šnipas kaltinamas tuo, kad savo vadovams Maskvoje perdavė informaciją apie Latvijos ir jos teritorijoje esančių NATO sąjungininkų karių buvimo vietas ir saugumo priemones.
„Remiantis VDD turima informacija, vyriškis su Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybomis taip pat dalijosi kita informacija, kuri gali būti panaudota prieš Latvijos ir kitų Baltijos regiono valstybių nacionalinio saugumo interesus“, – teigiama pranešime.
Įtariamasis viešai įvardytas nebuvo, tačiau yra pradėtas baudžiamasis tyrimas, atliktos kratos keturiose objektuose, o jis pats buvo sulaikytas rugpjūčio pabaigoje.
Latvija ir kitos Baltijos šalys nuo 2004 m. yra NATO narės ir ištikimai remia Ukrainą šios kovoje su rusų okupantais.
Po to, kai pastaruoju metu rusų bepiločiai orlaiviai pažeidė kitų šalių oro erdvę, padėtis prie rytinės NATO sienos yra įtempta.