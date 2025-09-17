Lenkijoje aptiktos 18-ojo Rusijos drono nuolaužos

Tai – fragmentai vienuoliktojo drono, rasto toje pačioje vaivadijoje, kiti septyni anksčiau buvo aptikti keturiose Lenkijos vaivadijose: Lodzės, Varmijos Mozūrų, Mazovijos ir Šventojo Kryžiaus, šalies rytuose, viduryje ir šiaurės rytuose esančiuose regionuose.
Policijos teigimu, drono fragmentus aptiko gyventojas ir susisiekė su valdžios institucijomis.
Nuolaužos rastos praėjus savaitei, kai dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę didelio masto Rusijos oro antskrydžio prieš Ukrainą metu. Lenkija ir NATO sąjungininkės pakėlė į orą naikintuvus, keli tiesioginę grėsmę kėlę dronai buvo numušti.