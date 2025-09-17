Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Lenkijoje aptiktos 18-ojo Rusijos drono nuolaužos

2025 m. rugsėjo 17 d. 16:43
Lenkijos Liublino vaivadijoje, Stanislavkos kaimo pakraštyje beveik už 40 kilometrų nuo Lenkijos ir Ukrainos sienos, buvo aptiktos 18-ojo Rusijos drono nuolaužos.
Daugiau nuotraukų (3)
Tai – fragmentai vienuoliktojo drono, rasto toje pačioje vaivadijoje, kiti septyni anksčiau buvo aptikti keturiose ​​Lenkijos vaivadijose: Lodzės, Varmijos Mozūrų, Mazovijos ir Šventojo Kryžiaus, šalies rytuose, viduryje ir šiaurės rytuose esančiuose regionuose.
Policijos teigimu, drono fragmentus aptiko gyventojas ir susisiekė su valdžios institucijomis.
Nuolaužos rastos praėjus savaitei, kai dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę didelio masto Rusijos oro antskrydžio prieš Ukrainą metu. Lenkija ir NATO sąjungininkės pakėlė į orą naikintuvus, keli tiesioginę grėsmę kėlę dronai buvo numušti.
LenkijaRusijadronai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.